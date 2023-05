Marcel Ciolacu așteaptă la discuții liderii de sindicat din învățământ. Președintele PSD susține că este disponibil oricând

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog. Sper că liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii”, a transmis Ciolacu.