Șeful ANAF, avertisment pentru Marcel Ciolacu și PSD. „România nu e pregătită de impozitarea progresivă”

„Ca președinte ANAF pot să discut doar despre partea de venituri. La partea de cheltuieli nu am acces, să văd cum a fost construită, unde se regăsesc, putem să avem surprize cu alte cheltuieli care poate nu au fost prognozate și au apărut între timp. Este clar că, pe partea de venituri, veniturile au fost supraestimate, lucru pe care l-a spus Consiliul Fiscal anul trecut în decembrie. Există raportul lor, noi am spus că nu se poate atinge oricâte eforturi am face, pentru că colectarea depinde de trei factori clari, de puterea economiei unei țări la un moment dat, de nivelul de impozitare și de capacitatea administrativă, a declarat Heiuș, joi, la Digi 24.

Heiuș a explicat cum ar putea funcționa impozitarea progresivă.

„Dacă e să discutăm teoretic, impozitarea progresivă poate să funcționeze într-un stat care are o clasă de mijloc foarte bine stabilizată și, cum e România, trebuie să avem cel puțin un milion de oameni pe care să îi încadrăm în clasa de mijloc, să ai o economie care este pe un trend ascendent, ca atunci când mergi pe o impozitare progresivă, care înseamnă că pentru cei care obțin venituri peste o anumită rentă să îi impozitezi în plus, acei oameni să nu aibă de suferit, să nu fie afectați și viața lor să continue într-un ritm aproape normal, a mai spus șeful ANAF. El a afirmat că România nu este pregătită să revină la impozitarea progresivă.

Eu cred că România nu este pregătită să revină la impozitarea progresivă, nu din punct de vedere tehnic, al Agenției, pentru că dacă se dă o lege, Agenția va face cumva și o va aplica. Problema este dacă contribuabilul este pregătit pentru trecerea la impozitarea progresivă. Eu cred că mai devreme de 2026-2027 nu putem să avem o discuție serioasă și o aplicare efectivă a unui asemenea impozit. Decizia va fi politică, așa cum este normal”, a punctat Heiuș.

PSD vrea impozitare progresivă, PNL cotă unică

Alina Gorghiu, președinta Senatului României, a afirmat că poziția PNL rămâne aceea că impozitarea progresivă nu este o soluție pentru a aduce bani la buget, dar a adăugat că se dorește reducerea cheltuielilor nejustificate din sistemul public. Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Adrian Câciu susține că trecerea la impozitarea progresivă ar fi recomandată de instituții financiare internaționale și că nu poate fi pusă în aplicare pe termen scurt, ci în aproximativ 3-5 ani.

Reamintim că ideea suprataxării populației prin revenirea la cota progresivă de impozitare este susținută de PSD și viitorul premier Marcel Ciolacu.