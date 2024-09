Marcel Ciolacu a decis. Pe cine va numi premier dacă va câștiga prezidențialele

România. Marcel Ciolacu s-a gândit deja pe cine ar vrea să numească în funcția de prim-ministru în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.

Marcel Ciolacu a afirmat în cadrul unui interviu televizat că, deși PSD nu va obține majoritatea absolută de 50% plus unu la alegerile viitoare, partidul său va ieși totuși pe primul loc. În acest context, Ciolacu consideră că președintele țării are obligația, conform Constituției, să întrebe partidul câștigător cine va fi desemnat premier. El a subliniat că această decizie va fi luată în interiorul PSD, reafirmând importanța respectării normelor constituționale, criticând actuala administrație pentru modul în care a gestionat astfel de situații.

În plus, liderul PSD a adăugat că, în cazul în care pierde alegerile, consideră necesar să aibă o discuție personală pe care o va comunica ulterior colegilor de partid. Ciolacu a subliniat, totodată, că nu și-a dorit nici funcția de premier, nici cea de președinte al PSD, însă a acceptat aceste responsabilități. Întrebat despre posibilitatea de a desemna un premier de dreapta, el a menționat că privește către democrațiile mai vechi, cum ar fi cele din SUA, Olanda sau Marea Britanie, pentru a lua decizii similare.

„În primul rând stai de vorbă cu partidul care este pe primul loc, nu contează că e de dreapta, de stânga. Dacă voi câştiga, o să am o discuţie cu membrii PSD şi voi desemna prim-ministru de la alt partid. S-a dus vremea şi provocărilor ultimilor ani au nevoie de o stabilitate politică şi toată lumea trebuie să fie reprezentată. S-a dus vremea ca un singur om să aibă toată puterea. Am mai avut, şi-a mai dorit cineva guvernul meu şi am văzut ce a ieşit”, a mai spus Ciolacu.