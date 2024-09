Politica Marcel Ciolacu: Am ficat pentru această campanie electorală. Noi precizăre despre manipularea cu pensionarii







Premierul Marcel Ciolacu a spus că videoclipul în care că îi face nesimţiţi pe pensionarii militari este doar o minciună și o manipulare. Președintele PSD a zis că cineva i-a tăiat cuvintele dintr-o emisiune pentru a îi face rău.

Marcel Ciolacu susține că-i nevinovat

Ciolacu a mai spus că are „ficat” pentru această campanie electorală, dar s-a „trunchiat adevărul” şi este o diferenţă mare faţă de ce a spus el. Președintele PSD a zis că s-a referit la altceva și că nu și-ar fi permis să-i jignească pe pensionarii militari.

„Aş vrea să încep cu o ştire care este mai nou pe zona social-media şi pe anumite grupuri de pensionari militari. Demult, am fost la o televiziune centrală şi s-a decupat din ceea ce am spus, ca pe urmă să se facă un filmuleţ să fie transmis cu un neadevăr total.

Eu m-am referit foarte clar - dar fără să nominalizez, fiindcă aşa mi-a plăcut întotdeauna, dar dacă sunt nevoit, n-am o problemă - la nişte nesimţiţi, care în acest moment apar în spaţiul public, după ce ei au trecut în PNRR faptul că pensiile militarilor, ale poliţiştilor sunt pensii speciale. Şi tot aceiaşi nesimţiţi care au trecut în PNRR acel celebru parcă 9,4%, ceea ce ar fi dus ca pensiile să nu se mărească în următorii 50 de ani”, a explicat Ciolacu la o conferinţă de presă.

De ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale

Președintele PSD a arătat că, împreună cu Victor Negrescu, Mihai Tudose şi Adrian Cîciu, a discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene, a îndreptat aceste lucruri şi a explicat de ce pensiile militarilor şi poliţiştilor nu sunt pensii speciale şi că sunt pensii ocupaţionale.

Marcel Ciolacu a spus că s-a tăiat din emisiunea de televiziune şi că s-a transmis că el a făcut nesimţiţi pensionarii militari. Acesta a mai zis este unul dintre liderii politici care la 2 - 3 zile are o conferinţă de presă și care răspunde la întrebări.

Marcel Ciolacu se revoltă

„S-a tăiat din emisiunea de televiziune şi s-a transmis că eu am făcut nesimţiţi pensionarii militari - vreau să vă reamintesc: tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, era pensionar militar - şi că eu sunt împotriva lor. Eu înţeleg campania electorală şi am ficat pentru această campanie electorală, n-am nicio problemă, dar să fii şi ipocrit şi nesimţit şi să mai manipulezi şi tăind dintr-o emisiune părţi astfel încât să trunchiezi adevărul şi ceea ce am spus eu, e o diferenţă mare. N-am o problemă să răspund la orice întrebare atunci când greşesc sau nu greşesc. Cred că sunt unul dintre liderii politici care la 2 - 3 zile am o conferinţă de presă şi răspund la orice fel de întrebare”, a spus Marcel Ciolacu.