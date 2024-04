Alimente mai scumpe în România. Enigma lui Marceș Boloș

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice a încercat să explice de ce prețurile alimentelor sunt mai mari în România. Prin comparație, produsele de bază sunt mult mai ieftine în statele din Occident.

Prețurile practicate la alimente, în țara noastră sunt dintre cele mai mari, din Uniunea Europeană. Aceasta în ciuda faptului că puterea de cumpărare este mult mai redusă.

Ministrul Finanțelor Publice a confirmat că prețurile la alimente au crescut, de la o lună la alta. El spune că merge destul de des la piață și a observat scumpirile, în timp. Marcel Boloș nu-și explică, însă, de ce românii plătesc mai multe pentru alimente decât locuitorii altor state.

Ministrul Finanțelor crede, însă, că prețurile alimentelor ar fi fost și mai mari dacă nu ar fi fost plafonate de Guvern. În opinia sa, plafonarea a avut un impact pozitiv, dar statul nu poate interveni și asupra prețurilor din piețele agroalimentare.

Ministrul Marcel Boloș este de părere că fără măsurile guvernamentale și fără subvențiile acordate agricultorilor, prețurile alimentelor ar fi fost și mai mari.

Ministrul Boloș a precizat că merge destul de des la piață, pentru cumpărături, și observă creșterile de prețuri la anumite produse. El a explicat în ce au constat cumpărăturile pe care le-a făcut și care au costat în jur de 500 de lei.

„Am fost în piață, merg des. Prețurile sunt destul de mari. (...)Am dat exemplul unei cumpărături de 500 de lei, pe care am făcut-o și care, pe lângă faptul că am cumpărat cele necesare traiului, totuși, pe lângă produsele din carne sau lactate, o pondere destul de mare o au în continuare produsele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor. Am cumpărat verdețuri, produse lactate, produse din carne, și nu am avut lucruri sofisticate, încât să fie un preț justificat pentru cei 500 de lei”, a declarat Marcel Boloș.