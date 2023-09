Exclusiv. Alina Petre, mai îndrăgostită ca niciodată. Imagini alături de bărbatul care i-a furat inima. Video

Alina Petre și Bogdan Vasiliu au decis să se căsătorească la doar două luni de la începerea relației, organizând totul într-un timp foarte scurt. Paparazzi EVZ i-au surprins pe cei doi recent, în timp ce părăseau un restaurant din București.

Îmbrăcați într-un stil lejer, cei doi au fost observați în timp ce părăseau un restaurant. Alina Petre avea pe ea un compleu animal print și purta o pereche de sandale cu toc. Bogdan Vasiliu a adoptat un look la fel de șic, alegând o cămașă pe care a asortat-o cu jeanși și o curea.

Bogdan Vasiliu ținea în mână o plasă, probabil conținând resturile mâncării pe care au luat-o la pachet de la prânz.

După ce au părăsit locul în care au servit masa, Bogdan Vasiliu și-a arătat afecțiunea față de soția sa, luând-o de mână. Cuplul părea plin de iubire, asemenea unor tineri îndrăgostiți, și au mers ținându-se de mână pe tot parcursul drumului spre mașină.

De ziua soțului ei, care a avut loc în urmă cu câteva zile, Alina Petre a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu ei, inclusiv de la nunta lor.

Bogdan Vasiliu ocupă funcția de președinte la CS Rapid și este o figură cunoscută în cercurile mondene. Cei doi au ales să se căsătorească într-un loc neobișnuit, pe stadionul Rapid.

Alina declara atunci că simte că vrea să-și petreacă toată viața alături de Bogdan. După ce s-au cunoscut, au mers la scurt timp la biserică pentru a cere binecuvântare de la preot.

„Sper să mergem acolo unde ne dorim amândoi, adică să fie pentru totdeauna între noi. După ce ne-am întâlnit, am mers mai întâi la biserică, Am fost acolo și am cerut o binecuvântare de la preot și lucrurile nu sunt așa obișnuite.

În momentul în care întâlnești un om, vrei să își dezvolți mai întâi o pasiune sau să îți trăiești momentul cu el, nu să umbli prin biserici”, declara Alina Petre, la Antena Stars.