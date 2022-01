Cine este misteriosul om de afaceri care a intrat într-o relație cu Alina Petre. Zona în care a dat marea lovitură financiară

Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, are o relație cu un discret om de afaceri libanez. Cei doi au fost surprinși în momente tandre, în București. Khalil Beydoun este bărbatul la brațul căruia s-a afișat Alina Petre. După ce a divorțat de fiul lui Virgil Măgureanu, fost director al SRI, blonda a mai avut o relație cu Dan Cristian Popescu, ex-viceprimar al Sectorului 2 al Capitalei, actual deputat din partea PSD.

Alina Petre, un personaj tumultuos, care în ultima perioadă a intrat în anonimat. Relație cu un discret om de afaceri

Alina Petre a devenit cunoscută marelui public atunci când a făcut mai multe declarații incendiare legate de dispariția lui Codruț Marta. În ultima perioadă, ea a intrat în anonimat și nu s-a mai remarcat prin aparițiile de le televizor sau prin activitatea de pe rețelele de socializare.

Khalil Beydoun derulează afaceri în România, țară în care a ajuns în urmă cu 25 de ani. Este un personaj discret, necunoscut publicului. Afacerile de care se ocupă sunt în zona agriculturii. Și sunt cele mai importante în partea de sud a țării. Firma sa se numește „BEYDOUN KHALIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ” și are sediu social în str. Principală nr. FN, sat Vitănești, com. Vitănești din județul Teleorman. Firma are o situație financiară bună și nu figurează cu datorii către stat, conform informațiilor publicate în luna decembrie a anului trecut.

Mesaj de condoleanțe după decesul fostului soț

Anul trecut, în luna martie, Marian Măgureanu, fostul soț al Alinei Petre, a murit din cauza coronavirusului. Blonda a transmis un mesaj de condoleanțe și a spus la vremea respectivă că suferă alături de familia celui decedat.

„Tatăl copilului meu a fost cel mai important bărbat din viața mea. Și asta pentru că nimeni nu este mai important decât copilul meu. Acum 2 ani ne-am cerut iertare unul altuia, cum am putut fiecare, chiar după decesul unui prieten foarte apropiat. Pentru mine, deși am avut multe războaie, rămâne cea mai frumoasă amintire din viața mea, omul care mi-a fost soț, iubit, prieten și care mi-a dăruit cel mai frumos cadou din lume, pe Maria. Nu există recunoștință mai mare față de el pentru acest lucru.

Sunt sfâșiată de durere pentru el, pentru familia lui, dar în primul rând pentru fetița mea. A plecat mult prea devreme și mult prea dureros pentru toți”.