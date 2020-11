Jonathan, Lord Sumption, care a fost judecător al Curții Supreme a Marii Britanii în perioada 2011-2018, și care face parte și în prezent din rezerva de judecători a instanței, scrie într-un articol din Mail on Sunday că „dezbaterea dacă ar trebui să ni se permită să avem un Crăciun în familie sintetizează tot ce este greșit cu această abordare a guvernului”.

Proeminentul jurist și istoric afirmă că aceia care doresc „să se autoizoleze doar cu meniul lor” trebuie să fie respectați, însă „sunt multe răspunsuri diferite la dilemele unui Crăciun COVID”.

La urma urmei, consideră Lord Sumption, cea mai importantă întrebare nu este dacă oamenii doresc se strângă cu familiile lor de Sărbători sau să doresc să se izoleze, ci „dacă ar trebui să ni se permită să facem singuri alegerile, în loc ca acestea să ne fie impuse prin lege”.

„Însă, pentru iacobinii din Grupul Științific de Consiliere pentru Situații de Urgență (SAGE) și pentru maniacii controlului din Departamentul de Sănătate, răspunsul lor este singurul posibil”, scrie judecătorul, făcând aluzie la gruparea care a preluat controlul asupra Revoluției Franceze, acum două veacuri și jumătate, și a început să-i terorizeze și să-i elimine pe toți cei care nu erau de acord cu punctul lor de vedere.

Sumption și-a exprimat în mod deosebit disprețul la adresa premierului britanic Boris Johnson, ale cărui măsuri sunt mai mult un „management de relații publice” decât o încercare pentru o bună guvernare.

„Boris Johnson știe că restricțiile în perioada de Crăciun ar fi teribil de impopulare, ignorate masiv și catastrofale pentru comerț și industria ospitalității. Așa că va anunța curând suspendarea lor temporară, comportându-se ca și cum viețile noastre ar aparține statului, și Crăciunul ar fi un gest de indulgență din partea acestuia”, scrie Sumption.

Însă, a prezis el, „maniacii controlului și restul brigăzii adepților cenușii puse în cap vor cere un preț în schimb”, afirmând că unele voci „deja fac presiuni pentru o prelungire a izolării cu două, trei sau chiar cinci zile pentru fiecare zi de relaxare de Crăciun”.

Într-adevăr, Breitbart Londra a scris deja că mai mulți membri ai sistemului de sănătate britanic au sugerat că prețul pentru cinci zile de relaxare de Crăciun ar putea fi o lună de carantină suplimentară.

Boris Govt May Let Brits Have Five Days for Christmas – at Cost of ANOTHER Lockdown https://t.co/gGfPbkoYgK

— Breitbart London (@BreitbartLondon) November 19, 2020