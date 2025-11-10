Manelistul Dani Mocanu și fratele său se alătură fugărilor celebri în Italia. Drumul complicat către extrădare

Mane­listul Dani Mocanu și fratele său au fost identificați și reținuți în zona Napoli, Italia, ca urmare a mandatelor europene de arestare emise după condamnările definitive pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Trimiterea lor în România depinde de decizia magistraților italieni, iar experiențele anterioare ale autorităților române arată că procedura de extrădare este complicată.

Poliția Română a anunțat că „în urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR), şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”.

Cei doi au fost prinși de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei ai Chesturii de Poliție Napoli. Mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fuseseră emise pe 6 noiembrie, după condamnarea lor la patru, respectiv șapte ani pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfăşoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcţie de decizia autorităţilor judiciare din această ţară, persoanele să fie predate autorităţilor române”, a precizat Poliția Română.

Italia și Grecia au devenit în ultimii ani destinații pentru românii condamnați care încearcă să evite închisoarea. Printre cei mai cunoscuți fugari care și-au găsit adăpost în Italia se numără Ionel Arsene, fost baron PSD de Neamț, Alina Bica, fost șef DIICOT, Dragos Săvulescu, Daniel Dragomir, Mario Iorgulescu, Marian Zlotea, Cornel Bogdan Popa și Romeo Albu.

Exodul condamnaților români către Italia era până în 2021 considerat o garanție de evitare a detenției, conform unei legi permisive. După modificarea acestei norme, fugarii își premeditează plecarea prin obținerea rezidenței și deschiderea unor afaceri pe teritoriul italian.

Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Maria Durante Mangoni, declara anul trecut că România și Italia au un angajament politic privind posibilitatea ca persoanele condamnate să execute pedeapsa în țara lor de origine, dar anumite aspecte țin de independența justiției.

„Cele două guverne sunt complet conştiente de situaţia fugarilor, dar nu doar fugari. Aş vrea să subliniez şi care este principala noastră preocupare aici, anume condiţiile de detenţie pentru cetăţenii italieni care sunt în închisori din România.

Noua declaraţie comună pe tema consolidării Parteneriatului Strategic, care a fost adoptată de către cei doi premieri, include şi un angajament politic, pentru că vorbim de chestiuni judiciare şi trebuie să respectăm, evident, independenţa şi autonomia Justiţiei şi să permitem implementarea corectă a regulamentelor UE privind cooperarea în domeniul dreptului penal şi executarea pedepselor. Dar există un angajament politic privind posibilitatea ca persoane condamnate în ţara de origine să execute pedeapsa în ţara de origine”, a spus ambasadorul.

Diplomatul a adăugat: „Pe de altă parte, este vorba să fie lăsaţi cetăţenii italieni, după o condamnare definitivă, să îşi execute pedeapsa în Italia. Cele două guverne nu pot trece dincolo de aceste aspecte, care depăşesc sfera Executivului.”