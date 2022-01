Mănânci pâine în fiecare zi? Sănătatea ta este în pericol. La ce riscuri îți supui organismul

Potrivit Statista, 9,77 milioane de americani au cumpărat cinci sau mai multe pachete de pâine în 2020. În timp ce unii oameni aleg să își facă un sandwich pentru că sunt grăbiți, alții iubesc să mănânce un burger, o pizza sau un covrig. Pe lângă gustul foarte plăcut, pâinea vine la pachet cu o mulțime de avantaje și dezavantaje.

Specialiștii au mărturisit că acest aliment trebuie consumat cu moderație.

Ce se întâmplă dacă mănânci pâine zilnic?

Primele semne ale abuzului de pâine sunt erupțiile. Dermatologii au demonstrat că pâinea îți poate afecta pielea.

„Dieta și acneea au fost controversate, dar cercetările recente arată că dieta poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea acneei”, a declarat dermatologul cosmetic Michele Green pentru Eat This, Not That.

„Persoanele cu acnee tind să consume mai mulți carbohidrați rafinați decât persoanele cu acnee mică sau fără acnee.” Potrivit dermatologului, printre alimentele care sunt „bogate în carbohidrați rafinați se numără pâinea, biscuiții, cerealele, pastele (toate făcute cu făină albă), orezul alb, tăițeii, sucurile, băuturile îndulcite, zahărul din trestie, siropul de arțar și mierea sau agave.”

Pielea ta are de suferit din cauza carbohidraților rafinați. Aceștia cresc nivelul de insulină. Specialiștii au mai demonstrat că pâinea îngrașă din cauza zahărului pe care îl conține. Un studiu efectuat pe peste 9.000 de persoane și publicat în BMC Public Health a arătat că doar două felii de pâine albă (sau echivalentul a 120 de grame) pe zi pot duce la obezitate.

Alți specialiști au demonstrat că pâinea poate duce la depresie. Potrivit unui studiu publicat în Frontiers în Human Neuroscience, pâinea este un „agent comestibil al bolilor mentale”. Potrivit cercetării, „pâinea (1) face ca intestinul să fie mai permeabil și poate astfel să încurajeze migrarea particulelor alimentare în locuri unde nu sunt așteptate, determinând sistemul imunitar să atace atât aceste particule, cât și substanțele relevante pentru creier care se aseamănă cu acestea, și (2) eliberează compuși de tip opioid, capabili să provoace dereglări mentale dacă ajung la creier”.

Persoanele care nu consumau pâine aveau o viață mult mai fericită, potrivit healthdigest.com.