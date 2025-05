Social Mamaia a fost epicentrul distracției în minivacanța de 1 Mai. Investiții de peste 1 milion de euro în spectacole







Stațiunea Mamaia a confirmat încă o dată că rămâne destinația emblematică a litoralului românesc, transformând minivacanța de 1 Mai într-un festival al bucuriei, muzicii și distracției. Sub sloganul „Valuri de Distracție”, Piațeta Cazino și întreaga stațiune au găzduit timp de patru zile mii de turiști și localnici, într-o atmosferă întregită de o vreme excelentă, evenimente spectaculoase și servicii turistice de calitate.

Dacă mai era cineva care se îndoia de puterea stațiunii Mamaia, zilele trecute auaflat răspunsul. Seria de evenimente „I Grandi Campioni della Musica” a adunat un public numeros în fiecare seară. Mamaia și-a confirmat astfel poziția ca destinație preferată pentru debutul sezonului estival.

Pe 1 mai, BIBI și 3 Sud Est au deschis festivalul cu energie și hituri îndrăgite. 2 mai a adus pe scenă prospețimea lui JUNO și farmecul Lidiei Buble. 3 mai a fost seara romantismului și a rock-ului cu ADDA și VUNK. Iar 4 mai, evenimentul de închidere, Festa Stradale, a încântat publicul cu DJ Johnny Kraviz, show-ul cabaret Zenity Flow și trupa Discoteka, într-un spectacol memorabil.

Mamaia și-a confirmat renumele

Pe lângă Piațeta Cazino, întreaga stațiune a vibrat de evenimente. La Fratelli Mamaia, petrecerile au atins cote maxime: Mahmut Orhan a deschis seria pe 1 mai. A fost urmat de Loredana pe 2 mai și Charmeine pe 3 mai. În Zona Enigma, Sunwaves Festival, aflat la a 35-a ediție, a reunit artiști internaționali de techno și house între 1 și 5 mai, consolidând Mamaia pe harta marilor festivaluri europene.

Festival du Bonheur din Mamaia Nord a combinat muzică live, activități pentru copii și gastronomie, atrăgând un public numeros. Kaluda Beach a oferit un DJ set special cu Dim Zach & Daniel Pavel pe 1 mai. Iar Tulum Mamaia a găzduit petrecerea „Arrabia”, aducând o atmosferă exotică. La Asylum Mamaia, HUGEL a făcut spectacol pe 1 mai, alături de Cyclic și Margo.

Investiții importante, rezultate pe măsură

Peste 1.000.000 de euro au fost alocați pentru artiști și scenotehnică, cea mai mare parte a cheltuielilor fiind realizată în zona de nord a stațiunii, unde cluburile au devenit un magnet pentru turiști și petrecăreți.

Toți operatorii care au avut deschis în această perioadă au avut turiști, au făcut lucrări de mentenanță și au ridicat standardele. Românii au preferat stațiunea cu mult peste alte destinații în minivacanța de 1 Mai.

O destinație care nu dezamăgește niciodată

„Minivacanța de 1 Mai a fost un real succes pentru Mamaia. Timp de patru zile, am avut mii de participanți, vreme perfectă și artiști care au oferit show-uri memorabile. Piațeta Cazino a fost centrul distracției, dar toată stațiunea a fost plină de energie. Mulțumim tuturor celor implicați și turiștilor care aleg Mamaia an de an. Această minivacanță a arătat încă o dată că Mamaia înseamnă emoție, energie și experiențe de neuitat”, a declarat președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, George Măndilă.

Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța își continuă misiunea de promovare a litoralului românesc ca destinație de top, prin proiecte strategice, campanii de promovare și evenimente de amploare, consolidând brandul Mamaia și al municipiului Constanța pe harta turismului național și internațional.