Mama Soranei Cîrstea, primele declarații după victoria fiicei sale: Ce urmează va fi cireașa de pe tort

Sorana Cîrstea a atins sferturile în California, la BNP Paribas Open 2023, iar diseară (ora 22.00,), va juca semifinalele de la Miami Open, cu Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA). Jucătoarea de tenis are mari șanse să ajungă în Top 10 dacă o va ține tot așa.

După victoria de la Miami Open, mama sa, Liliana Cîrstea, a declarat că fiica ei a muncit mult pentru a ajunge aici și că nu s-a lăsat doborâtă, chiar dacă a avut parte de o mulțime de momente neplăcute. Ea i-a mulțumit antrenorului Thomas Johansson pentru tot sprijinul oferit.

„Suntem fericiți, toți, toată familia. În primul rând pentru ea, știm că a muncit enorm, o carieră atât de lungă, accidentări. Și, în afară de finala aia de la Toronto, din 2013, nu am avut parte de ceva de mare amploare. Turneele pe care le-a câștigat au fost de 250, nu au fost foarte mari. A muncit continuu și își dorea acest moment. Cred că s-au aliniat planetele cu Thomas (n.r. antrenorul Thomas Johansson). Eu am o vorbă pe care i-am spus-o Soranei, de când era mică și muncea: va ieși soarele și pe strada ta. Acum e primăvară… și a răsărit! Anul acesta, chiar am avut un gol în stomac, atunci când un comentator a spus că este a șaisprezecea participare a ei la Australian Open. Realizezi, să faci, atâția ani, drumul ăsta până acolo. E tare greu. Și ea a vrut ca, la sfârșitul carierei, că are totuși o vârstă, să tragă, să dea tot ce poate. Acum este într-o fază în care este sănătoasă, s-a refăcut după accidentarea de la umăr, de anul trecut, a muncit în extrasezon și, mă repet, dar trebuie să o fac, cel care i-a aliniat planetele a fost Thomas Johansson, care este un om extraordinar.

În momentul ăsta, Sorana e mult mai matură, mai așezată și foarte bine pregătită fizic față de tinerețe. Și are această dorință foarte mare. Ea, acum, la cele două turnee, a făcut un lucru extraordinar, cred că a jucat degajat, cu toate că avea puncte de apărat, ar fi ieșit din prima sută. Dar uite că toate s-au așezat pe un făgaș fericit. Acum, după ce a făcut atâtea meciuri bune în America, are încredere în ea și vede că e pentru prima dată când a bătut atâtea jucătoare din Top 10, simte că e pe drumul ei, pe drumul cel bun”, a spus mama sportivei.

De ce nu vine mama Soranei Cîrstea la meciurile ei

Mama Soranei Cîrstea a declarat că preferă să vadă meciurile fiicei sale la televizor și să nu îi dea mai multe emoții decât are. Liliana Cîrstea și soțul ei nu ratează niciodată aparițiile jucătoarei de tenis.

„Eu și tatăl ei trăim, în continuare, cu mari emoții, fiecare la televizorul lui. Fiecare cu televizorul lui, cu emoțiile lui. Avem senzația că e mai bine așa, în felul ăsta, conectați la două televizoare, transmitem mult mai multă energie pozitivă (n.r. râde). Am luat această decizie în urmă cu mai mult timp pentru că și jocul ei era de la agonie la extaz. E un sport individual, nu e ca la fotbal, să faci galerie (n.r. râde cu poftă). E copilul meu și îmi doresc ce e mai bun pentru el, dar în momentul ăla am emoții diferite față de soț. Așa că, fiecare la televizorul lui și, la final, ne bucurăm împreună. Suntem fericiți! Tot ce a realizat în America e minunat, ce urmează va fi cireașa de pe tort. Noi, ca părinți, simțeam tot, ea la fel, dar una este starea din teren, când joci, alta este la antrenament. Era puțin dezamăgită după două luni, când nu a avut rezultatele dorite, cu toate că s-a pregătit foarte bine”, a spus mama Soranei pentru Prosport.