Maia Sandu şi Nicuşor Dan vor sărbători Unirea la Iaşi

Republica Moldova. Preşedintele României Nicuşor Dan şi şi omologul său de la Chişinău, Maia Sandu, intenţionează să participe la manifestările tradiționale dedicate Micii Uniri de la Iaşi.

Astfel, evenimentele programate pentru 24 ianuarie 2026 ar putea avea o semnificație istorică aparte, după ce Maia Sandu şi Nicuşor Dan au făcut declaraţii privind unirea celor două ţări româneşti.

Nicușor Dan şi-a confirmat deja prezenţa la Iaşi pe 24 ianuarie, iar bzi.ro scrie, cu referinţă la „surse politice”, că alături de Nicuşor Dan în Ziua Micii Uniri va fi şi Maia Sandu.

Posibila apariție a Maiei Sandu în ziua de 24 ianuarie la Iaşi ar transforma evenimentul într-un moment de maximă încărcătură emoțională şi ar reprezenta un semnal puternic atât pentru cetăţenii din cele două state, cât şi pentru mediul politic regional.

Această încărcătură emoţională fiind alimentată de declaraţia de săptămâna trecută a Maiei Sandu ccă va vota pentru unire dacă va fi organizat un referendum naţional. Iar Nicuşor Dan a răspuns că România este pregătită să discute acest scenariu.

După aceste declaraţii, tot mai multe voci au început să vorbească despre începutul unei noi etape în relația dintre România și Republica Moldova, cu mesaje atent calibrate, care ar urma să transmită că „s-a ajuns pe drumul cel bun”.

Astfel, simpla apariţie împreună a celor doi preşedinţi la Iaşi în ziua de 24 ianuarie ar putea să reaprindă speranţele pentru o eventuală reunificare. Ceva ce nu s-a mai întâmplat de la podurile de flori de la începutul anilor 90 ai secolului trecut.

Potrivit programului oficial al manifestărilor, ziua va începe între orele 12.00 și 15.00, în Piața Unirii, cu prima parte a spectacolului folcloric, dedicat tradițiilor și identității naționale.

De la ora 15.00 până la 16.30 este programat Te Deum-ul, urmat de alocuțiuni oficiale și depuneri de coroane în Piața Unirii. În același interval va avea loc și defilarea detașamentelor pe traseul strada Cuza Vodă – strada Arcu.

Între 16.30 și 17.00, oficialitățile se vor deplasa pe traseul Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru depunerea de coroane la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Mănăstirea Trei Ierarhi, un moment cu profundă semnificație istorică. Tot de la 16.30 la 17.30, în Piața Unirii va continua programul artistic, cu partea a doua a spectacolului folcloric.

Seara, între orele 18.00 și 19.00, este anunțată tradiționala retragere cu torțe, pe traseul strada Lăpușneanu – Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – esplanada Palatului Culturii.

