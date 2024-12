Politica Maia Sandu a depus jurământul de învestire în funcția de președinte: „Am reușit să deschidem larg ușa spre UE”







Republica Moldova. Maia Sandu a depus jurământul de învestire în funcția de președinte al Republicii Moldova și a intrat de astăzi în exercițiu. Ceremonia de învestire în funcție a avut loc la Palatul Republicii din Chișinău. La eveniment a participat conducerea Parlamentului, Guvernului, oficiali de rang înalt, oameni de creație și alte personalități notorii.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova”

Ședința solemnă comună a Parlamentului și Curții Constituționale a fost deschisă de speakerul Igor Grosu. După intonarea imnului de stat, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a dat citirii hotărârea cu privire la validarea alegerilor. Ulterior, Maia Sandu, cu mâna pe Constituție, a depus jurământul.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”, a rostit Maia Sandu.

După depunerea jurământului, Domnica Manole a anunțat că președintele Republicii Moldova a intrat de astăzi în exercițiu.

„Primesc acest nou mandat cu smerenie, dar și cu determinare”

Maia Sandu a mulțumit tuturor cetățenilor pentru încrederea acordată. „Stimați cetățeni de acasă și de peste tot în lume, dragi oameni ai Moldovei, astăzi revin în fața dumneavoastră cu recunoștință și responsabilitate deopotrivă. Mi-ați acordat încrederea pentru a continua un drum pe care l-am început împreună acum patru ani. Primesc acest nou mandat cu smerenie, dar și cu determinare”, a declarat Maia Sandu.

„Patru ani în urmă am promis vremuri bune. A fost o promisiune sinceră. Însă vremurile s-au dovedit a fi dificile și restriște. Moldova s-a pomenit în mijlocul unor crize regionale și globale. Am rămas uniți și am mers hotărâți înainte. Am reușit să păstrăm pacea și să ne apărăm democrația în fața amenințărilor externe. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru patriotism, curaj și unitate. Pentru omenie și generozitate. Putem fi mândri că în pofida greutăților am reușit să fim de partea bună a istoriei”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că integrarea europeană e calea țării spre siguranță și bunăstare, iar această cale implică o transformare continue. „Moldova are un vis și îl vom apăra. Vom câștiga bătăliile rând pe rând, indiferent că vorbim de crize sau de reforme necesare. Integrarea europeană e calea noastră spre siguranță și bunăstare, dar să nu o credem un bilet la clasa business spre paradis. Nu e o soluție miraculoasă pentru toate problemele noastre. Nu vor veni francezii să ne facă justiția, danezi să le colecteze deșeurile sau nemții să ne administreze vămile. Noi suntem stăpânii și responsabili de viața noastră, de țara noastră. Trebuie să ne asumăm calea transformărilor, să o parcurgem rapid și fără ezitare să depunem un efort colectiv angajat constant și să nu ne împiedicăm de greutăți”, a spus Maia Sandu.

„Am mandatul cetățenilor pentru a face ordine în instituții”

Șefa statului s-a referit și la „reforma justiției, întârziată cu câteva decenii”. La fel, Maia Sandu a subliniat că „Guvernul va avea în persoana sa un partener serios și dedicat, dar și un critic dur în caz de performanță slabă”.

„Provocările cu care ne confruntăm sunt cele mai mari de la independență și nu avem de ales decât să ne organizăm cu fiecare zi mai bine. Schimbările se produc cu dificultate, ne confruntăm cu rezistență în sistem. Reforma justiției întârziată cu câteva decenii este anevoioasă, afectată de supărări și interesele unor adevărate clanuri. Totuși, am făcut progrese și nu trebuie să dăm înapoi. Eu nu voi da înapoi. Am mandatul cetățenilor Moldovei pentru a face ordine în instituții. Guvernul va avea în mine un partener serios și dedicat, dar și un critic dur în caz de performanță slabă. Altfel, oamenii sunt dezamăgiți și își pierd pe bună dreptate răbdarea”, a remarcat Maia Sandu.

Președinta a vorbit și despre problemele din sectorul energetic. Oficialul a spus că „vine o iarnă grea”, dar pe care „o vom trece cu bine”.

„Faptul că vine o iarnă grea nu e un secret. Dar oameni buni, vom reuși să trecem cu bine. Am înfruntat împreună pandemia, inflația, crize de tot felul. Am fost șantajați cu gazele, acum suntem șantajați cu întunericul, nu e prima dată, dar va învinge lumina, vom rezista. Pentru a scăpa de șantaj, pentru a fi lideri, trebuie să muncim, să creăm alternative pentru prezent și viitor”, a remarcat Maia Sandu.

Mesaj către cetățeni

„Dragi cetățeni, vă spun cu mâna pe inima, am muncit cu dăruire în primul mandat și voi continua cu și mai multă voință și energie. După patru ani pot spune că împreună am făcut ceva ce nu s-a făcut în 30 de ani de independență. Moldova e mai respectată ca oricând, lumea se uită la noi cu drag și interes și ne sprijină în visul nostru, restul depinde de noi. Am început să ne eliberăm de dependența energetică, chiar dacă prețurile sunt în continuare mari, nu ne mai poate nimeni ține sub papuc. Am reușit să deschidem larg ușa spre UE, ceea ce nu e puțin ca și plan și proiect de țară. Mai sunt multe de făcut, dar drumul e corect. Eu vă îndemn să mergem înainte cu încredere, nu uitați ce înseamnă Moldova noastră – Moștenire, Optimism, Luptă, Dezvoltare, Organizare, Voință și Ambiție”, a subliniat președinta.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, jurământul este depus în fața Parlamentului și a Curții Constituționale, cel târziu la 45 de zile după alegeri. Mandatul Președintelui Republicii Moldova durează patru ani și se exercită de la data depunerii jurământului.

Maia Sandu este prima femeie șef de stat și cel de-al șaselea președinte al țării. Aceasta a devenit primul președinte ales de popor, care a reușit să obțină două mandate.