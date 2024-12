Ministerul Justiției liniștește spiritele. Au fost sau nu majorate pensiile judecătorilor constituționali?

Republica Moldova. Pensiile judecătorilor constituționali nu au fost majorate, iar noile reglementări doar clarifică aplicarea formulelor de calcul existente, susține Ministerul Justiției. Reacția vine după ce, în ultima perioadă, s-au auzit tot mai multe voci care au criticat unele prevederi ale Legii privind Curtea Constituțională, în special cuantumul pensiilor membrilor înaltei instanțe.

Conform noilor prevederi legislative, judecătorul Curții Constituționale care a atins vârsta de 50 de ani și are o vechime în muncă de cel puțin 20 de ani (inclusiv un mandat complet de judecător al Curții Constituționale) are dreptul la o pensie pentru vechime în muncă în valoare de 55% din salariul mediu lunar. Cu o creștere de 3% pentru fiecare an de vechime care depășește 20 de ani, dar nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar.