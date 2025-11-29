MAI și Ministerul Apărării vin cu precizări după noaptea în care două drone au forțat închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova

Republica Moldova. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Dronele „de tip Gerbera” au traversat spațiul aerian pe direcția Stanislavka (Odesa) – Vărăncău (regiunea transnistreană), fără a fi detectate pe radar, dar zgomotul acestora a fost auzit de către patrula Sectorului Poliției de Frontieră „Otaci”. Informația a fost confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucrainei.

Drept urmare, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a dispus închiderea imediată a spațiului aerian.

Din cauza restricțiilor impuse din motive de securitate, două aeronave aflate pe curs de aterizare spre Aeroportul Internațional Chișinău au fost deviate către un aeroport alternativ din România, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol, până la ridicarea pericolului.

„Din rațiuni de securitate, cursele Paris - Chișinău (5F 5902) și Barcelona - Chișinău (5F 5512), aflate în procedură de aterizare pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău, România, iar cursa Chișinău - Sharm El-Sheikh (4V 7503) a fost reținută temporar la sol, până la înlăturarea pericolului. După ora 23:32, spațiul aerian a fost redeschis pentru decolări și aterizări, cu menținerea temporară a restricțiilor în zona de nord, până la confirmarea ieșirii complete a dronelor din spațiul național”, precizează MAI.

Potrivit aceleiași surse, până la această oră nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație, iar datele operative confirmă că ambele drone au părăsit definitiv spațiul aerian național, deplasându-se în adâncul teritoriului Ucrainei.

„Republica Moldova condamnă cu fermitate aceste acțiuni ilegale și periculoase, care au pus în pericol siguranța zborurilor civile și vieți omenești. Astfel de încălcări reprezintă acțiuni ostile de intimidare și destabilizare, specifice contextului regional marcat de agresiunea militară a Federația Rusă. Informăm cetățenii că situația privind survolul neautorizat al spațiului aerian a fost gestionată prompt și eficient. Spațiul aerian a fost temporar restricționat pentru protecția zborurilor civile, iar toate măsurile de securitate și supraveghere au fost activate”, se arată în comunicatul Ministerul Apărării.

Potrivit comunicatului, „Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova”.

Datele transmise autorităților indică faptul că dronele „au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), fiind nedetectabile pe radar”.

Ulterior, grănicerii ucraineni au anunțat că aparatele au continuat zborul „pe direcția Velikaia Kosnița (Ucraina) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta”.

Ca urmare, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar. Potrivit autorităților, a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord, unde continuă verificările.

„În baza informațiilor primite, sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, precizează Poliția de Frontieră.

În urma activării procedurilor de securitate, mai multe curse de pe Aeroportul Internațional Chișinău au înregistrat întârzieri la aterizare.

Din imaginile publicate pe panoul de sosiri:

cursa Barcelona – Chișinău a fost redirecționată spre Bacău, unde a aterizat inițial, după care a decolat din nou și a ajuns la Chișinău la ora 02:08;

alte curse, precum Paris, Milano, Roma și Atena, au aterizat, de asemenea, cu întârzieri.

Potrivit datelor deschise de pe o platformă internațională de monitorizare a spațiului aerian, aeronavele care au întârziat au fost nevoite să execute mai multe cercuri de așteptare în spațiul aerian al României, până la redeschiderea parțială a spațiului aerian al Republicii Moldova.

Nu este primul caz de acest fel din această săptămână. În timpul unui atac masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei pe 25 noiembrie, șase drone rusești au fost detectate în spațiul aerian moldovenesc, traversând zone precum Vinogradovca–Vulcănești, Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre drone a fost observată la circa 1.500 m altitudine, îndreptându-se spre România.

O dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, locuitorii din zonă fiind evacuați.