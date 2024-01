Mai poate fi oprită FCSB? Urmează trei etape care pot decide totul în Superliga.

Victoria din deplasarea de la Universitatea Craiova, scor 3-0, a demonstrat încă o dată că FCSB este de departe favorita la câștigarea titlului. În 2024, roș-albaștrii au câștigat categoric ambele meciuri fără să primească gol. Forma arătată de Darius Olaru și Florinel Coman, alături de o linie de mijloc solidă, sunt două dintre argumentele pe care FCSB le are în cursa pentru titlu.

FCSB are însă un program interesant în următoarele trei runde, în care va întâlni trei echipe din partea superioară a clasamentului. FCSB va primi etapa viitoare vizita campioanei Farul, apoi va juca tot acasă cu Sepsi OSK, în timp ce pe 17 februarie se va deplasa la U Cluj, o altă echipă aflată în cursa pentru câștigarea play-off-ului.

FCSB, fără căpitanul Darius Olaru la meciul cu Farul

FCSB nu va putea conta pe căpitanul Darius Olaru în partida cu Farul Constanța, programată pe 5 februarie de la ora 20:00. El a primit al patrulea cartonaș galben al sezonului în meciul cu Universitatea Craiova, după ce a protestat, și va fi suspendat. Locul său în echipa de start va fi luat de Baba Alhassan, care va face pereche la centrul terenului cu Mihai Lixandru și Adrian Șut.

FCSB – Farul este cel mai tare meci al etapei a 24-a din Superligă. Asta deoarece și Farul este o echipă în formă, după ce a învins Universitatea Craiova și U Craiova 1948 în primele două meciuri din 2024. Conform informațiilor de pe site-urile care oferă ponturi pariuri, FCSB pornește cu prima șansă să câștige partida și are cota 1.83. Egalul are cota 3.65, iar succesul oaspeților are 4.30.

Sepsi, o altă adversară redutabilă pentru FCSB

Sepsi, adversara de peste două etape a celor de la FCSB, s-a schimbat total de la venirea neamțului Berndt Storck pe banca tehnică. Sepsi a arătat o creștere evidentă de formă și a obținut patru victorii, o remiză și o înfrângere în ultimele șase meciuri de campionat. Chiar dacă a pierdut partida din deplasare de la UTA Arad, Sepsi rămâne o echipă redutabilă, care va da totul să îi încurce pe FCSB din dorința de a prinde un loc în play-off. Roș-albaștrii au câștigat în tur cu 5-2, iar în ultima perioadă s-au descurcat bine contra celor de la Sepsi. FCSB are cinci victorii în ultimele cinci meciuri.

U Cluj luptă, și ea, pentru play-off

După meciul cu Sepsi, FCSB se deplasează la U Cluj pentru a întâlni o altă echipă împotriva căreia a avut probleme în ultimii ani. FCSB a remizat, scor 2-2, în turul campionatului, dar are trei meciuri la rând fără succes împotriva ardelenilor. Se anunță așadar un meci de totul sau nimic, din moment ce și U Cluj se află angrenată în lupta pentru a prinde un loc în play-off. Clujenii au pierdut în meciul cu Poli Iași și au de luat o revanșă în fața propriilor suporteri.

https://www.youtube.com/watch?v=tRj1mX0SPW0

Bookmakerii o văd pe FCSB ca și campioană

La pariuri antepost pentru câștigarea Superligii, FCSB are o cotă infimă în acest moment. Are doar 1.05 să câștige titlul, semn că bookmakerii o văd deja campioană în mare măsură. CFR Cluj are cota 15.00, Rapid are cota 18.00, iar Farul și Universitatea Craiova au cota 75.00.