Mai multe orașe din regiunea transnistreană, fără energie electrică după un incident la MGRES Cuciurgan

Mai multe orașe din regiunea transnistreană, fără energie electrică după un incident la MGRES Cuciurgan
Republica Moldova. Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică în urma unui incident tehnic produs la Centrala Electrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES), unde blocul energetic aflat în operare a declanșat procese tehnologice neplanificate. Echipele tehnice intervin pentru remedierea situației, iar reluarea alimentării este estimată în următoarele ore.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs la blocul energetic care asigura alimentarea cu energie electrică a unei părți semnificative a regiunii. Declanșarea proceselor tehnologice a dus la oprirea temporară a echipamentului și la întreruperea livrării de electricitate în mai multe orașe din stânga Nistrului.

Autoritățile monitorizează situația, iar acolo unde infrastructura permite, sunt aplicate soluții tehnice de reconfigurare a rețelei pentru a limita durata întreruperilor.

 

Ministrul Energiei: „Echipamentul ar putea fi repornit în aproximativ două ore”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că echipele de la MGRES lucrează pentru repornirea blocului energetic afectat, iar alimentarea cu energie electrică ar putea fi reluată într-un termen estimativ de aproximativ două ore.

„Blocul energetic care era în operare a declanșat anumite procese tehnologice. Din informațiile pe care le avem, echipa de la MGRES lucrează să repornească echipamentul. Estimarea este că în circa două ore locuitorii vor avea din nou energie electrică. Acolo unde rețeaua permite o reconfigurare și realimentare, se iau toate măsurile necesare”, a explicat ministrul.

Centrală veche, fără investiții capitale majore

Totodată, Dorin Junghietu a atras atenția asupra stării infrastructurii de la Centrala de la Cuciurgan, subliniind că aceasta este una veche, iar modernizările realizate de-a lungul anilor au vizat, în principal, lucrări de mentenanță.

„Nu trebuie să uităm că este o centrală destul de veche. Lucrările care s-au făcut de-a lungul timpului au fost lucrări de întreținere, fără investiții majore capitale în echipamente. În astfel de condiții, pot apărea asemenea situații”, a precizat ministrul Energiei.

Sursa foto: Gazprom

Avarie la MGRES Cuciurgan: alimentarea cu energie electrică, reluată treptat

Potrivit așa-ziselor autorutăți le de la Tiraspol, la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești (MGRES) de la Cuciurgan a provocat întreruperi temporare în furnizarea energiei electrice în mai multe localități din regiunea transnistreană, au anunțat autoritățile de la Tiraspol.

Potrivit comunicatului oficial, pe durata intervențiilor și a pornirii blocului energetic, au fost posibile întreruperi de scurtă durată în unele raioane. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în termen de 1–2 ore, după ce specialiștii centralei au înlăturat situația de avarie.

Autoritățile au precizat că furnizarea energiei electrice este reluată etapizat, iar toate lucrările au fost efectuate în regim de urgență de serviciile responsabile din domeniul energetic.

Criza energetică din Transnistria

Amintim că la problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze naturale, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din regiunea Odesa, care au lăsat fără curent electric aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. În acest context, specialiștii avertizează că stânga Nistrului se apropie tot mai mult de un colaps economic

În prezent, în Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile locale intenționează să limiteze furnizarea gazelor către întreprinderile industriale, astfel încât acestea să fie suficiente pentru consumul populației. Regiunea se află deja de un an într-un regim de criză energetică și economisire severă.

