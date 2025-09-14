MAE, după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei: S-a solicitat să se ia neîntârziat toate măsurile
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat concluziile întâlnirii cu ambasadorul rus, Vladimir Lipaev: „Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”, a precizat MAE într-o postare pe Facebook. Potrivit instituției, asemenea situații pot duce la „escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa securității regionale”.
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică la sediul instituției, după ce o dronă rusească a pătruns sâmbătă seara în spațiul aerian al României.
Ce a solicitat MAE ambasadorului rus
În postare se mai arată că partea română a cerut Rusiei „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcareaspațiului aerian al României”. Ministerul a subliniat că Bucureștiul rămâne în contact permanent cu aliații NATO și partenerii europeni pentru coordonare în astfel de cazuri.
Oana Țoiu a oferit detalii despre scopul întâlnirii
Înaintea întâlnirii de la MAE, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat la Digi24 că scopul principal a fost transmiterea clară a poziției României: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a spus aceasta. Întrebată dacă există o linie roșie transmisă Moscovei și dacă pot fi luate măsuri suplimentare, ministrul a răspuns: „Sigur că da”.
Ea a menționat că România lucrează cu partenerii europeni la pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”, a adăugat Oana Țoiu, subliniind că reacțiile de solidaritate din partea aliaților vor fi vizibile în perioada următoare.
Posibile măsuri suplimentare și avertismente
Întrebată despre o eventuală expulzare a diplomaților ruși în cazul repetării unor astfel de incidente, ministrul a declarat: „Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborarea internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE”.
Ea a precizat că riscul ca asemenea încălcări să se repete nu este exclus, dar România, împreună cu aliații săi, „construiește deciziile și investițiile necesare pentru a întări capacitatea de descurajare și apărare”. În același timp, ministrul a transmis că este esențial „să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian”.
Convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev vine după ce același diplomat fusese chemat joi la MAE, pentru a i se comunica poziția de condamnare a României în legătură cu violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025.
Nici unul din instrumentele disponibile nu pare a fi prea potrivit. Ce rămâne?
România dispune de o serie de instrumente diplomatice pe care le poate utiliza în relația cu Rusia, în special în contextul recentei întâlniri cu ambasadorul rus. Aceste instrumente variază de la demersuri diplomatice formale până la implicarea în structuri internaționale și utilizarea diplomației culturale. Iată cele mai relevante instrumente identificate:
1. Demersuri Diplomatice Formale și Proteste Verbale
· România poate solicita oficial, prin canal diplomatic, ca Rusia să ia măsuri immediate pentru a remedia o situație specifică. Acest lucru poate include transmiterea unei note verbale sau a unui protest diplomatic, care să evidențieze încălcări ale dreptului internațional sau ale intereselor românești .
2. Diplomația Multilaterală și Implicarea în Organizații Internaționale
· România poate recurge la organizații precum Uniunea Europeană, NATO sau ONU pentru a amplifica presiunile asupra Rusiei. De exemplu, România a susținut consolidarea posturii aliate pe Flancul Estic al NATO și a adus securitatea Mării Negre pe agenda europeană . Acest cadru multilateral poate fi utilizat pentru a adopta sancțiuni coordonate sau rezoluții critice față de acțiunile Rusiei.
3. Diplomația Culturală și Promovarea Imaginei Țării
· Prin proiecte de diplomație culturală, România își poate consolida prezența și influența internațională. Programe precum Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 sau Celebrarea Anului Culturii Române în Italia servesc ca instrumente pentru a întări relațiile bilaterale și pentru a promova o imagine pozitivă a României, contrabalansând narativele negative .
4. Instrumente Consulare și Protecția Cetățenilor
· România poate oferi sprijin consulare cetățenilor români afectați de acțiunile Rusiei, inclusiv prin acordarea de asistență umanitară sau protecție în cazuri de crize. De exemplu, Ordonanța de Urgență nr. 15/2025 subliniază angajamentul României de a sprijini persoanele vulnerabile afectate de conflicte, ceea ce poate include cetățeni români sau comunitățile din diaspora .
5. Diplomația Economică și Măsurile de Răspuns
· România poate utiliza instrumente economice, cum ar fi restricții comerciale sau investiții direcționate, pentru a răspunde acțiunilor Rusiei. De asemenea, poate încuraja companiile românești să diversifice parteneriatele economice, reducând dependența de Rusia .
6. Cooperarea Regională și Parteneriate Strategice
· Prin cooperare cu statele vecine, precum Republica Moldova sau Ucraina, România poate forma fronturi comune împotriva politicilor aggressive ale Rusiei. Sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei este un exemplu al acestui angajament .
7. Acțiuni în Cadrul Dreptului Internațional
· România poate iniția proceduri în instanțe internaționale (e.g., Curtea Internațională de Justiție) pentru a contesta acțiunile Rusiei care încalcă suveranitatea sau drepturile omului. Acest lucru ar fi în linie cu angajamentul României de a apăra dreptul internațional .
8. Diplomația Publică și Comunicarea Strategică
· Prin mesaje publice bine coordonate, România poate contracara informațiile false și poate promova adevărul. Mesajul ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, de pe 1 septembrie 2025, subliniază importanța transparenței și a dialogului cu publicul .
9. Măsuri de Securitate și Colaborare cu Alianțele
· România poate consolida prezența militară sau de securitate în parteneriat cu NATO și UE, pentru a deterifica agresiunile Rusiei. Acest lucru include exerciții militare comune sau schimb de informații .
10. Utilizarea Structurilor de Coordonare Naționale
· Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, deși axată pe alt domeniu, ilustrează cum România poate crea structuri specializate pentru a gestiona crizele. Un model similar poate fi aplicat în gestionarea crizei diplomatice cu Rusia .
În concluzie, România are la dispoziție o gamă diversă de instrumente diplomatice, de la cele formale și multilaterale până la cele culturale și economice. Utilizarea eficientă a acestora depinde de coordonarea între instituțiile române și de sustragerea la valorile democratice și la dreptul internațional .
