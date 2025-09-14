MAE, după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei: S-a solicitat să se ia neîntârziat toate măsurile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat concluziile întâlnirii cu ambasadorul rus, Vladimir Lipaev: „Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”, a precizat MAE într-o postare pe Facebook. Potrivit instituției, asemenea situații pot duce la „escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa securității regionale”.

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică la sediul instituției, după ce o dronă rusească a pătruns sâmbătă seara în spațiul aerian al României.

În postare se mai arată că partea română a cerut Rusiei „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcareaspațiului aerian al României”. Ministerul a subliniat că Bucureștiul rămâne în contact permanent cu aliații NATO și partenerii europeni pentru coordonare în astfel de cazuri.

Înaintea întâlnirii de la MAE, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat la Digi24 că scopul principal a fost transmiterea clară a poziției României: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a spus aceasta. Întrebată dacă există o linie roșie transmisă Moscovei și dacă pot fi luate măsuri suplimentare, ministrul a răspuns: „Sigur că da”.

Ea a menționat că România lucrează cu partenerii europeni la pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”, a adăugat Oana Țoiu, subliniind că reacțiile de solidaritate din partea aliaților vor fi vizibile în perioada următoare.

Întrebată despre o eventuală expulzare a diplomaților ruși în cazul repetării unor astfel de incidente, ministrul a declarat: „Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborarea internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE”.

Ea a precizat că riscul ca asemenea încălcări să se repete nu este exclus, dar România, împreună cu aliații săi, „construiește deciziile și investițiile necesare pentru a întări capacitatea de descurajare și apărare”. În același timp, ministrul a transmis că este esențial „să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian”.

Convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev vine după ce același diplomat fusese chemat joi la MAE, pentru a i se comunica poziția de condamnare a României în legătură cu violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025.