Eroul peliculei „Singur acasă”, Macaulay Culkin, a devenit tată. S-a întâmplat pentru prima oară în viața actorului de 40 de ani. Brenda Song, iubita cunoscutului actor a născut un băiețel în data de 5 aprilie, în Los Angeles. Copilul este sănătos, iar sarcina și, ulterior, nașterea a decurs normal, fără complicații medicale, după cum relatează Rețete și Vedete.

Cei doi părinți au hotărât să-l numească Dakota, după sora lui Macaulay Culkin, care a murit în anul 2008. Astfel, copilul se numește Dakota Song Culkin și se bucură de toată atenția părinților care și-au luat foarte în serios rolul.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare

Macaulay Culkin și Brenda Song s-au cunoscut, în urmă cu câțiva ani, pe platourile de filmare. Relația lor a evoluat foarte rapid și s-au îndrăgostit nebunește. După o perioadă scurtă au decis să se mute împreună și să-și construiască un cămin. Brenda Song vorbește despre iubitul ei cu dragoste și-l descrie drept o persoană inteligentă, amabilă și loială. Ea povestește despre el că a muncit foarte mult pentru a obține tot ce are acum și pentru a deveni o personalitate complexă.

„Oamenii nu își dau seama cât de incredibil de amabil și loial, dulce și inteligent este. Într-adevăr, ceea ce îl face pe Mack atât de special e faptul că este atât de lipsit de scuze. Mack știe cine este și este 100% în regulă cu asta. Și asta pentru mine este o calitate incredibil de sexy. A muncit din greu pentru a fi persoana care este”, a povestit Brenda Song, conform Rețete și Vedete.

Macaulay Culkin a cunoscut succesul de copil

Macaulay Culkin a cunoscut celebritatea de la o vârstă fragedă, când a interpretat rolul principal în pelicula „Singur acasă”. Filmul, o comedie, spune povestea unui copil uitat acasă de părinți, de Crăciun, care trebuie să lupte cu doi spărgători de locuințe.

Brenda Song, iubita actorului, are 33 de ani și este, la rându-i actriță. Ea a jucat în mai multe filme între care „The Suite Life on Deck” și The Suite Life of Zack & Cody”. Brenda Song a semnat un contract cu Disney Channel și a avut un rol în Disney Channel Original Movie 2002 Get a Clue.

A reușit să își construiască și o carieră și în lumea modei.

