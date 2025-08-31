Social

Lumea lui Dorel. Au construit un pod, iar acum îl desfac, pentru că e prea greu

Lumea lui Dorel. Au construit un pod, iar acum îl desfac, pentru că e prea greuSursa foto: Primăria Arad
Lucrările la Podul hobanat de peste Mureș trebuiau finalizate în martie. Noul termen este finalul lunii noiembrie. Aceasta fiindcă podul trebuie readus la roșu. Adică trebuie să fie mai ușor cu 1500 de tone.

Lucrările trebuiesc făcute după ce s-a spus că podul nu poate fi inaugurat fiindcă e în pericol de prăbușire. Pentru această lucrare, în valoare de 200 milioane de lei, Primăria Arad a luat un credit de 100 milioane de lei. Și e datoare până în 2031.

Podul de peste Mureș, remediat înainte de a fi inagurat. Trebuie debarasat de 1500 de tone

 

Acum, Primăria Arad anunță că s-a dat startul lucrărilor de remediere a noului pod peste Mureș. „În momentul de față noul pod peste Mureș, respectă cerințele de rezistență și stabilitate pentru care a fost proiectat.” ,susține primarul Călin Bibarț. Afirmația ar avea la bază documentele primite de la firma contractată de municipalitate pentru elaborarea proiectului tehnic al podului. Proiectanții spun că modificările identificate au survenit ca urmare a inversării unor etape în timpul execuției lucrărilor. Fapt care ar fi  întâlnit și în cazul altor construcții similare realizate în țară.
Pod hobanat

Sursa foto: Primaria Arad

Pentru corecțiile ce urmează să fie făcute s-au propus mai multe etape. "Mai întâi se vor diminua unele sarcini permanente :parapeți, borduri, asfaltul din zona pietonală a podului. Pentru a corecta deformarea, este necesară înlăturarea a aproximativ 1500 tone. Ulterior se va reconstrui paleia P3 și se va ridica tablierul. Se vor verifica tensiunile în hobane, astfle încât să se respecte cerințele din proiectul tehnic și să se atingă linia roșie proiectatăȚ, transmite Primăria Arad. 

Podul corespunde din punct de vedere al rezistenței, pe semnătura specialiștilor

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a constatat că podul prezintă deformații vizibile în zona tablierului metalic. Deformații apărute în urma unor demontări efectuate fără o procedură tehnică de lucru. Constructorul, PAB Romania, a fost sancționat contravențional pentru abateri. Suma a fost una ridicolă.

"Specialiștii ne-au dat sub semnătură că și în momentul de față, ca să închidem orice discuție, podul corespunde din punct de vedere al rezistenței pentru a putea fi dat în trafic. Noi, ca beneficiari, am refuzat. Întruncât vizual prezintă denivelări. Și nu-l putem prelua așa. Un alt aspect ce trebuie subliniat este că tot ce se remediază va fi suportat de proiectant.

Va fi suportat de executant și subcontractorii acestuia. Nu din buget local". spune primarul Aradului. Podul hobanat face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a transportului public. Finanțat inițial cu fonduri europene.  Doar pentru autobuze electrice și piste de biciclete. S-a dorit să se deschidă  circulația și pentru mașinile clasice. Podul a fost exclus din finanțare europeană și a trebuit suportat de Primărie.

 

