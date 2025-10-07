Lucian Mîndruță, meteorolog de Facebook: S-a furat ciclonul. Ploaia e încadrată la moderat

În timp ce meteorologii anunță vreme extremă în mare parte a României, Lucian Mîndruță nu pare impresionat de ciclonul Barbara și, cu sarcasm, le transmite românilor să nu intre încă în panică. „Îmi pare rău să vă stric panica, dar pe site-urile meteo de afară am găsit pentru mâine următoarele prognoze mult mai calme”, a scris jurnalistul în postarea sa pe Facebook.

”Îmi pare rău să vă stric panica, dar pe site-urile meteo de afară am găsit pentru mâine următoarele prognoze mult mai calme decât ce a dat azi INMH.

Iată prognozele pentru miercuri, București:

Accuweather. Vânt 17km/h, rafale de 57.

Ploaie: 1,1-2,3 cm.

Apple Weather. Vânt 10-32 km/h, rafale de 50.

Ploaie: 5,6 cm pentru toată ziua. Ploaia e încadrată la ‘moderat’.

Weather punct com. Vânt: 16-32 km/h.

Ploaie: 2-5 cm în seara asta, mâine 2-4 cm”, a scris Mîndruță pe Facebook.

Vrând să demonstreze cumva că are umor, Mîndruță a încheiat cu o concluzie ce s-a vrut o glumă: „Acum nu știu unde e ciclonul, dar presupunând că trece prin județele Călărași, Constanța, Ialomița, prima ipoteză e că s-a furat”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu valabil de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 15:00, pentru Capitală și județele Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița și Constanța. Potrivit specialiștilor, „în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”.

Pe scurt, spun meteorologii, ar urma să cadă precipitații într-o noapte cât sunt de obicei într-o lună.