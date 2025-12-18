Lovituri în miez de noapte la Strasbourg. Cum a ajuns europarlamentarul Nikos Pappas să fie exclus din Syriza

Europarlamentarul grec Nikos Pappas a fost exclus din grupul său politic în Parlamentul European după ce ar fi agresat un reporter într-un bar din Strasbourg.

Potrivit relatărilor, un grup de jurnaliști din Grecia vizita orașul pentru a acoperi sesiunea plenară și se afla marți într-un bar cunoscut, Aedan Palace, frecventat de europarlamentari.

Pappas, membru al partidului de stânga Syriza și fost baschetbalist profesionist, era de asemenea în local, conform declarațiilor mai multor martori care au preferat să rămână anonimi.

Conform site-ului grec news247.gr, jurnalistul Nikos Yiannopoulos și un coleg au decis să plece în jurul orei 23:30, moment în care Pappas ar fi încercat să-l împiedice pe Yiannopoulos să iasă.

Reporterul a declarat că l-a rugat pe europarlamentar să nu-l mai atingă, iar Pappas ar fi propus să meargă afară pentru a discuta.

Raportul menționează că Pappas i-a urmărit pe cei doi jurnaliști spre ieșire și l-a lovit de două ori pe Yiannopoulos din spate, trântindu-l la pământ.

Cei doi jurnaliști au revenit în bar și, când au încercat să plece din nou, s-au intersectat din nou cu Pappas, care i-ar fi amenințat. O oră mai târziu, Pappas a trimis scuze prin mesaj text și a încercat să-l contacteze telefonic pe jurnalist, însă acesta nu a răspuns.

Yiannopoulos a depus o plângere la poliția locală.

Președintele Syriza, Socrates Famellos, l-a exclus ulterior pe Pappas din delegația partidului din Parlamentul European și a cerut ca comitetul de etică al Syriza să-l excludă din rândurile mai largi ale partidului, conform unui oficial Syriza.

„Acest incident urmează unor cazuri anterioare de comportament disprețuitor și agresiv din partea europarlamentarului în cauză, cu numeroase victime, pe care partidul său a ales să le tacă și să le acopere”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis. „A fost nevoit să recurgă la violență fizică pentru ca Syriza să fie obligată să-l excludă.”

Thomas Shannon, purtător de cuvânt al grupului The Left din Parlamentul European, din care face parte Syriza, a precizat:

„Luăm foarte în serios acuzațiile de violență și suntem conștienți că membrul a fost exclus din delegația Syriza. A fost demarată o procedură formală pentru a lua o decizie finală privind poziția europarlamentarului în cadrul grupului The Left din Parlamentul European.”