Lovitură pentru Culiță Sterp la început de an. Ce urmează pentru cântăreț, după accidentul provocat în Cluj-Napoca

În următoarele zile urmează să aibă loc prima înfățișare în fața magistraților a lui Culiță Sterp, după ce a fost trimis în judecată de procurori. Decizia a venit după ce în urmă cu două luni, artistul s-a urcat băut la volan și a condus cu viteză pe un bulevard din Cluj-Napoca, provocând un accident.

Urmează prima înfățișare a lui Culiță Sterp în fața judecătorilor

Prima înfățișare a lui Culiță Sterp urmează să aibă loc pe 4 ianuarie, atunci când magistrații vor decide dacă retrag sau nu controlul judiciar, potrivit kanald.ro. El este acuzat că a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice și a părăsit locul accidentului.

Culiță a intrat într-o mașină după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și nu a oprit la semnalele oamenilor legii. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că artistul se urcase nu doar băut, ci şi drogat la volan.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat.

Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”,a spus Culiță Sterp imediat după accidentul din Cluj.

Cântărețul a mai fost implicat într-un accident grav

După accidentul din Cluj-Napoca s-a descoperit că artistul nu era la prima abatere și a mai fost implicat într-un accident grav în urmă cu trei ani. S-a petrecut pe data de 3 iulie 2016, pe DN68, în afara localității Păltiniș. Manelistul, care conducea un microbuz, a lovit o altă autoutilitară, condusă de un bărbat. Din cauza oboselii, el a adormit l-a volan. Au fost trei persoane rănite și un decedat.

Atunci, dosarul a fost soluționat în anul 2020, iar Culiță Sterp a fost condamnat definitiv la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.