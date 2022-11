Culiță Sterp, implicat într-un alt accident. Manelistul ar fi ucis un om și ar fi ascuns totul

Culiță Sterp a fost implicat într-un alt accident, care s-a petrecut pe data de 3 iulie 2016, pe DN68, în afara localității Păltiniș. Manelistul, care conducea un microbuz, a lovit o altă autoutilitară, condusă de un bărbat. Din cauza oboselii, el a adormit l-a volan. Au fost trei persoane rănite și un decedat.

Dosarul a fost soluționat în anul 2020, iar Culiță Sterp a fost condamnat definitiv la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Nu este prima dată când manelistul a adormit la volan. El a povestit că s-a mai întâmplat asta și în 2012, când se afla în mașină cu frații lui.

Amintim că lăutarul a mai făcut un accident în urmă cu câteva săptămâni și a fugit de la locul faptei. Acesta este în perioada de supraveghere și își așteaptă pedeapsa. Culiță Sterp ar fi încercat să ascundă moartea bărbatului din 2016, dar totul a ieșit la iveală, potrivit RTV.

Familia lui Culiță Sterp sare în ajutorul lui

Chiar dacă manelistul are probleme cu legea și este responsabil pentru două accidente, mama lui, Geta Sterp, a ținut să își apere băiatul și a declarat că se roagă la Dumnezeu.

„Acum mi-am mai revenit puțin, dar am fost foarte supărată. Dumnezeu Sfântul a ajutat de nu a murit nimeni în accident, deci Culiță și băiatul acela au avut îngeri păzitori acolo cu ei. Noi nu încurajăm pe nimeni să urce băut la volan, pentru că eu am permis de 30 de ani, dar eu nu am băut un gram nici la nunta ei (n.r. – la nunta Getuţei). La noi în casă nu se bea, nu se fumează, deci nu am avut în sânge să facem lucrul ăsta, nu că ne-a interzis sau ne-a impus cineva”, a spus Mama Geta.

Ea mai precizat că băiatul ei nu este un bețiv și că nu înțelege de ce familia ei este atât de jignită.

„Nu are Culiță nici o scuză, este clar, dar noi nu suntem o familie de bețivi și de drogați și de cum ne catalogați voi pe noi, exclus așa ceva. Acum nu venim noi cu scuze, dar nu suntem bețivi, noi nu fumăm și nu bem, la noi în casă nu se întâmplă așa ceva. O greșit foarte tare, pentru că legea este pentru toți, nu ai voie să te urci la volan băut. Culiță circulă cam de 5-7 ani zi de zi, noapte de noapte, păi, pe el trebuia să-l mai prindă cineva băut dacă ar fi bețiv!”.