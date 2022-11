Mesajul lui Culiță Sterp după ce s-a spus că a fost drogat la volan. Noi detalii despre accident „Mi-a fost greu să vorbesc”

Culiță Sterp este cercetat și pentru conducere sub influența drogurilor, pe lângă faptele comise, condus sub influența alcoolului, fuga de la locul accidentului, condus cu viteză, nerespectarea semnalului primit de polițist când a fost prins de radar și trecerea pe roșu.

Mesajul lui Culiță Sterp

Manelistul nu s-ar fi urcat doar beat la volan, ci și cu marijuana în sânge. După ce au apărut mai multe reacții în mediul online, Culiță Sterp a încercat să își spele imaginea și să le explice fanilor situația.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat. Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, și-a început declarația Culiță Sterp pe contul său de Instagram.

Lăutarul a ținut să le mulțumească fanilor pentru sprijin și să promită că va învăța din greșeli. Cu toate astea, el a rămas fără permis și s-a ales cu o amendă uriașă, iar acesta ar putea fi doar începutul.

„Poate am avut nevoie să fac asta ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă din care îmi iau toate învățăturile. Mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o putem primi de la viață. Mulțumesc ca îmi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care le-am primit. Chiar le-am meritat, au fost pe bună dreptate.

Pot doar să vă promit că o să rămân același om și o să rămân cu toate lecțiile învățate pentru o viață mai bună pe viitor. Vă doresc tot ce-i mai bun și le mulțumesc celor care au fost lângă mine, dar și celor care m-au criticat. Au făcut-o pe bună dreptate”, a încheiat cântărețul.

Culiță Sterp, drogat la volan

Mai mult, Culiță Sterp este cercetat acum și pentru consumul substanțelor interzise. Acesta ar fi folosit droguri înainte de a pleca la drum și de a avea accident.

„Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se arată în comunicatul oficial, potrivit Observator.