„Nu am pierdut niciun proces dimpotriva am castigat o prima batalie in cadrul acestui proces !

In procesul in care ne judecam cu Clubul Sportiv condus de Badea cu privire la folosirea marcilor ce au legatura cu Universitatea Craiova, Clubul Sportiv de Drept Public condus de Badea a introdus o cerere de ordonanta presedintiala prin care a solicitat sa suspende pana la terminarea procesului dreptul nostru de a folosi urmatoarele :

– numele Universitatea Craiova

– numele FC UNIVERSITATEA CRAIOVA sau alte nume asociate

– sigla/emblema (leul)

Instanta i-a admis numai primul capat si anume acela de a nu mai folosi numele simplu de “Universitatea Craiova”.

Pentru celelalte doua capete, acelea de a nu mai folosi numele FC UNIVERSITATEA CRAIOVA si sigla, instanta i-a respins cererea.

Mentionam ca decizia este executorie, dar poate fi atacata cu apel.

Prin urmare, nu exista nicio decizie care sa afecteze activitatea noastra in acest moment”, scrie Adrian Mititelu.

FC Universitatea a ramas fara toate simbolurile atasate brandului Universitatea Craiova, potrivit unei decizii pronuntate azi.

Avocatii FC Universitatea au 5 zile pentru a face apel, acesta urmand sa fie judecat la Curtea de Apel Bucuresti.

„Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei de interes a ordonantei presedintiale, ca neintemeiata. Admite in parte cererea de ordonanta presedintiala. Obliga parata la incetarea oricarei activitati de folosire, comercializare, distribuire, promovare si orice alt act de utilizare in activitatea comerciala, inclusiv in mediul ordine, inclusiv prin intermediul website www.fcuniversitatea.ro sau orice alt website, a produselor si serviciilor care poarta denumirea Universitatea Craiova, , pana la pronuntarea unei hotarari definitive de fond, in ds. 31006/3/2018 conexat la ds. nr. 43926/3/2018.

Obliga parata la retragerea de pe piata produse si servicii, inclusiv echipament de joc, produse aflate in magazine de vanzare sau de pe website, care poarta semnul Universitatea Craiova, pana la pronuntarea unei hotarari definitive de fond, in ds. 31006/3/2018 conexat la ds. nr. 43926/3/2018. Respinge in rest cererea. Cu apel in 5 zile de la pronuntare, la Curtea de Apel Bucuresti. Apelul se depune la aceasta instanta. Pronuntarea hotararii se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei, azi”

FC U Craiova a promovat in B la doi ani de la reinfiintarea clubului. Echipa antrenata de Eugen Trica si-a condus autoritar seria din liga a 3-a si anunta un buget-record pentru a forta intrarea in Liga 1 la anul, scrie Sport.ro.