Lovitură în lumea muzicală! Daft Punk anunță divizarea după 28 de ani

În videoclip, cei doi membri apar îmbrăcaţi în celebrele lor costume de roboţi. Şi-au luat rămas bun în mijlocul deşertului. La final, unul dintre ei se „autodistruge”.

Înfiinţată în 1993, formaţia Daft Punk a făcut cunoscută muzica franceză underground în întreaga lume şi a intrat în topurile muzicale internaţionale cu hituri precum One More Time sau Around The World. Albumul lor de debut, Homework, este considerat un punct de reper în muzica dance.

Faimoși, timizi, muzicienii erau rar văzuți în public fără coifuri folosind voci procesate, computerizate, în aproape toate cele mai mari hituri ale lor.

„Nu suntem interpreți, nu suntem modele – nu ar fi plăcut ca omenirea să ne vadă caracteristicile”, a spus Homem-Christo pentru revista Rolling Stone , „dar roboții sunt interesanți pentru oameni”.

În 2013, Daft Punk au mai scos un hit internaţional de mare succes – Get Lucky

De atunci, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo au fost extrem de rar văzuţi împreună în public altfel decât cu celebrele căşti de robot care să le ascundă feţele.

La douăzeci de ani de carieră, Daft Punk a „explodat” încă o dată cu „ Get Lucky ”, single-ul principal al albumului lor din 2013, Random Access Memories . Omniprezentul single a vândut milioane de exemplare în întreaga lume și a câștigat două premii Grammy, scrie BBC.