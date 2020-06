Fotbaliştii echipei Concordia Chiajna, Andrei Marc (27 ani) şi Ionuţ Biceanu (26 ani), au fost testați pozitiv la COVID- şi au fost internaţi la Spitalul Clinic Victor Babeş din Capitală, a declarat preşedintele grupării ilfovene, Cristian Tănase. Conducătorul clubului din Chiajna a precizat că cei doi fotbaliști internați sunt asimptomatici.

„Testul de luni a fost din acela rapid şi dintre cele 23 de persoane a ieşit pozitiv Andrei Marc. După ce am primit răspunsul, miercuri au făcut toţi testul PCR, iar în urma lui jucătorii Andrei Marc şi Ionuţ Biceanu au fost depistaţi pozitiv. În momentul acela am anunţat imediat autorităţile, iar ei sunt acum internaţi la Spitalul Clinic Victor Babeş. Li s-au făcut toate analizele, la plămâni, peste tot, sunt în regulă”, a afirmat Tănase.

Celelalte 21 de persoane testate negative, fotbaliști și membri ai staff-ului, au fost nevoite să intre în izolare la domiciliu, urmând să repete testul PCR. O parte dintre ei au decis să se autoizoleze împreună, tocmai pentru a nu-și pune în pericol și familiile. Daăc la următoarea testare programată aceștia vor ieși negativ, clubul va relua pregătirea.

Totodată, în același cotext, baza sportivă a clubului, acolo unde au fost efectuate testele de săptămâna trecută, a fost dezinfectată în mai multe rânduri.

„Noi ne-am luat toate măsurile, iar după ce s-a întâmplat am dezinfectat baza sportivă de mai multe ori. De fapt, noi am dezinfectat şi la sediul clubului de mai multe ori în perioada asta, tocmai pentru că ne preocupă sănătatea angajaţilor noştri. La angajaţii de la birouri s-au făcut teste în 4 rânduri de la începutul pandemiei şi nu am avut niciun test pozitiv”, a explicat Cristian Tănase.

Ediţia 2019-2020 a Ligii a II-a se reia la 3 iulie, dar cu un play-off de promovare alcătuit din primele şase echipe ale clasamentului printre care nu se regăseşte echipa Concordia Chiajna, care ocupa la momentul întreruperii campionatului locul 16.