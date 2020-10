La 39 de ani, Cristi Chivu continuă să se descurce excelent din punct de vedere financiar, chiar dacă nu mai activează ca fotbalist. Fostul căpitan al echipei naționale a dat o lovitură și și-a rotunjit conturile cu o sumă importantă. Și asta după ce a decis să-și vândă vila pe care o deținea la Corbeanca. Suma pentru care ex-fotbalistul de la Ajax Amsterdam, AS Roma sau Inter Milano a bătut palma cu cumpărătorul a fost de 7 milioane de euro.

În anul 2012, Chivu cumpărase imobilul respectiv pentru suma de 6 milioane de euro. Așadar, reșițeanul este pe plus cu 1 milion de euro. Conform celor de la gsp.ro, afacerea a fost încheiată de Chivu și Ștefan Vuza, un om de afaceri în vârstă de 49 de ani, care este proprietarul ChimComplex Borzești. De asemenea, el a cumpărat în anul 2018 Combinatul Chimic de la Râmnicu Vâlcea.

Cumpărătorul, cunoscut om de afaceri

Vila tranzacționată de Chivu și Vuza are o suprafață utilă de peste 1.000 de metri pătrați și este dotată cu mai multe de spații de recreere: un cinematograf, o sală de spectacole, un centru de fitness, o sală de biliard, una de bowling, o piscină interioară, una exterioară și o zonă de spa! Vila are, de asemenea, 5 dormitoare, 7 băi, 3 garaje și un ponton!

Cristi Chivu încearcă să-și facă un nume în antrenorat, după ce a impresionat ca fotbalist. A rămas apropiat de Inter Milano, grupare cu care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2009 – 2010, sub comanda antrenorului Jose Mourinho. A absolvit celebra Școală de Antrenori de la Coverciano și se ocupă de formația Under 18 a celor de la Inter. În trecut, el a mai pregătit echipele de juniori Under 14 și Under 17.

Tocmai pentru că locuiește mai mult la Milano, alături de soție și cele două fete, fostul internațional român a decis să vândă vila de la Corbeanca, acolo unde locuia foarte puțin.