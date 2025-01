Monden Doliu în lumea artistică din SUA. A murit Anita Bryant







Anita Bryant a murit la vârsta de 84 de ani, după o carieră în lumea artistică. De-a lungul carierei sale, vocea ei inconfundabilă a fost folosită pentru realizarea a zeci de reclame. De asemenea, Anita era cunoscută pentru lupta dusă împotriva propagandei LGBT.

Anita Bryant a murit la 84 de ani

Cântăreața a fost nominalizată la premiile Grammy și a început bătălia cu propaganda LGBT încă din anii 1970. Anita Bryant a murit pe 16 decembrie la casa sa din Edmond, Oklahoma.

Vestea morții sale a fost dată de publicația The Oklahoman. Conform informațiilor apărute în materialul despre cunoscuta cântăreață, aceasta s-a născut pe 25 martie 1940, în Barnsdall, Oklahoma. Bryant a crescut într-o familie religioasă, iar pasiunea ei pentru muzică a fost descoperită încă de la 12 ani.

Îndrăgită de public

La vârsta de 18 ani a obținut titlul Miss Oklahoma și a început să apară în diferite emisiuni TV. Printre acestea s-au numărat cele realizate de Arthur Godfrey pe CBS.

Hiturile sale se la sfârșitul anilor 1950 erau îndrăgite de public. De altfel, artista s-a bucurat de aprecierea fanilor. Printre piesele sale cunoscute se numără „Till There Was You,” „Wonderland by Night,” „Paper Roses” și „In My Little Corner of the World,” ultimele două ajungând în Top 10 pe Billboard Hot 100 în 1960.

De asemenea, a fost o prezență constantă în turneele de sărbători ale lui Bob Hope la baze militare din străinătate și a cântat la Casa Albă pentru președintele Lyndon B. Johnson.

Anita Bryant, pusă la zid de artiștii care susțineau drepturile comunității gay

În 1968, ea a cântat la convențiile naționale ale Partidului Republican și Partidului Democrat. În reclamele la sucul de portocale, Anita apărea alături de personajul animat „Orange Bird”,

Bryant cânta jingle-ul ușor de reținut „Come to the Florida Sunshine Tree” și a făcut cunoscut sloganul „Micul dejun fără suc de portocale este ca o zi fără soare”.

La un moment dat, cântăreața a ajuns în fruntea organizației Save Our Children. Convingerile ei au stârnit reacții negative în rândul artiștilor care susțineau propaganda gay. După o luptă care s-a întins pe o perioadă îndelungată, Anita a ajuns în pragul falimentului, iar cariera ei a avut de suferit.