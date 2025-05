Politica Lovitură de teatru. Partidul condus de George Simion, plângere la DIICOT







Cu puțin timp înainte de cursa finală a alegerilor, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că a depus o plângere penală la DIICOT. Aceasta a fost depusă împotriva jurnalistului Vlad Petreanu și a deputatului USR Iulian Lorincz, care au fost acuzați de răspândirea unor informații false pe internet.

Partidul condus de George Simion, plângere la DIICOT

George Simion a depus sesizarea în urma unor postări făcute de cei doi pe rețelele sociale. Liderul AUR ar fi luat această decizie, după ce aceștia au distribuit pe internet un tabel cu „politicieni PSD trecuți la AUR”.

„Considerăm că este inacceptabil ca un jurnalist și un ales al națiunii să răspândească în mod deliberat minciuni, mai ales după ce au fost avertizați în mod explicit despre caracterul fals al acestor informații”, arată AUR.

Acuzați că au răspândit informații false

Potrivit sesizării depuse de AUR, tabelul conține informații false:

Marius Lulea este menționat în tabel ca fost „consilier PSD” și actual „vicepreședinte AUR”, însă în realitate nu a fost niciodată membru PSD și nu a deținut funcția de consilier din partea acestui partid.

Ilan Laufer este prezentat în tabel ca fost „ministru pentru mediul de mfaceri (PSD)” și actual „candidat AUR”, însă nu a fost niciodată membru sau candidat al partidului AUR. 3. Sorin Constantinescu este prezentat ca fost „consilier PSD” și actual „candidat AUR”, deși nu a deținut niciodată funcția de consilier din partea Partidului Social Democrat. 4. Daniel Florea apare ca fiind „deputat PSD” și actual „deputat AUR”, însă el nu este membru AUR și nu deține un mandat de deputat în cadrul acestui partid.

Alte nume din tabel

5. Florin Piper-Savu este prezentat ca fiind „deputat PSD” și „deputat AUR”, însă în realitate nu este deputat AUR. 6. Cornel Vasile Folescu figurează în tabel ca „deputat PSD” și „deputat AUR”, însă nu deține funcția de deputat în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor. 7. Ana Loredana Predescu este menționată drept „deputat PSD” și „deputat AUR”, cu toate că nu mai este membră AUR și nu mai ocupă nicio funcție de deputat în acest partid. 8. Dumitru Coarnă este prezentat ca „deputat PSD” și „deputat AUR”, însă nu mai este membru al AUR și nici nu deține un mandat de deputat în cadrul formațiunii. 9. Maria Georgiana Teodorescu este descrisă drept fostă „membră PSD” și actual „europarlamentar AUR”, însă nu a fost niciodată membră a Partidului Social Democrat.

George Simion, revoltat

Potrivit AUR, aceste acțiuni de dezinformare reprezintă un pericol pentru securitatea națională.

„Astfel de acțiuni de dezinformare pun în pericol securitatea națională, afectează dreptul cetățenilor de a fi corect informați cu privire la opțiunile lor electorale și contribuie la polarizarea societății prin prezentarea distorsionată a relațiilor dintre forțele politice. Partidul nostru rămâne dedicat luptei pentru adevăr, transparență și integritate în spațiul public românesc și va continua să combată orice formă de dezinformare menită să manipuleze opinia publică”, a anunțat AUR.

În ultimele zile, George Simion și-a arătat nemulțumirea legată de șirul criticilor primite. De altfel, el și-a îndemnat susținătorii să nu țină cont se atacurile lansate în spațiul public.

Mesajul jurnalistului

„Antisistem. George Simion s-a erijat drept „principalul” luptător împotriva sistemului. Listei de mai jos îi poate fi adăugată încă o remarcă: George Simion a negociat cu Ciolacu pentru a primi niște voturi în Turul I la alegerile din 2024. N-au calculat bine. Ghinion!”, a scris Petreanu, al cărui mesaj a fost preluat și de deputatul USR.

La scurt timp, jurnalistul a revenit cu o explicație:

„ACTUALIZARE: am decis să șterg imaginea ce însoțea această postare, și care circulă pe net de ceva vreme, deoarece conține mai multe erori factuale și confuzii de nume. Am comis o eroare neintenționată, pe care încerc s-o corectez. Așadar, dacă ați preluat cumva imaginea, vă recomand s-o retrageți”, a fost mesajul lui.