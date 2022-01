Lovitură cruntă pentru cei care au ieșit la pensie! Milioane de pensionari sunt sacrificați

Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol a postat pe Facebook un mesaj în care declarară că pensionarii au devenit generația de sacrificiu a României.

„Eu sunt sătulă de momentele în care, dacă este nevoie să fie cineva sacrificat pentru a face economii la buget, spre exemplu, se alege sacrificarea pensionarilor. Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta.

Vom vedea care va fi poziția Comisiei Europene în această discuție, dar sper să se înțeleagă că România este încă o țară în care pentru mulți români viața de pensionar înseamnă o permanentă luptă pentru supraviețuire. Și avem datoria să îi protejăm pe pensionari.“, a postat Laura Vicol, deputat PSD, pe Facebook.

Declarația vine după ce, ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, a afirmat recent că menţinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii i-ar menţine „săraci” pe pensionarii români. El s-a arătat nemulțumit de rezultatul negocierilor pentru PNRR, duse în timpul fostei guvernări, PNL– USR – UDMR. În acest context, Budăi a anunţat că PSD dorește renegocierea de către Guvern a procentului din PIB pe care România să îl aloce bugetului de pensii.

Președintele PNL a declarat că PNRR nu va fi modificat

Florin Cîțu a declarat miercuri că nu se vor introduce taxe noi și că sistemul de impozitare nu va fi schimbat. Liderul PNL a afirmat că forma actuală a PNRR este cea finală. Drept urmare, nu este normal să fie reluată procedura de negociere deoarece acest lucru va avea consecințe destul de neplăcute.

„Am promis la un moment dat că nu vom introduce taxe și nu o vom face. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus atunci când am negociat că aceasta este forma finală a PNRR-ului, am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vor reveni asupra lui pentru că asta ar însemna să reluăm toată procedura de negociere, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de milioane de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. Ne interesează reforma pensiilor, (…), să fie sustenabile ca să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030 spre exemplu. Ne interesează reforma salarizării, reforma administrației publice, programul România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială“, a declarat Florin Cîţu.

PNL vrea o reformă a pensiilor

Florin Cîțu a subliniat că PNL este interesat de o reformă a tuturor pensiilor astfel încât să fie trecute pe sistemul de contributivitate.

„Ne interesează reforma salarizării, toate veniturile din sistemul bugetar să fie legate de performanţă”, a mai arătat Cîţu.

În același context, președintele PNL a mai spus că partidul său dorește și o reformă a administraţiei publice. Aceasta poate fi făcută deoarece există, în acest moment o majoritate confortabilă.