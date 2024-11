Monden Alexia Eram s-a reprofilat după despărțirea de Mario Fresh. O duce din ce în ce mai bine







Alexia Eram a făcut o nouă colecție de haine, denumită „Margot”. Fiica Andreei Esca a terminat studiile în modă în Marea Britanie și a simțit nevoia să facă o schimbare după despărțirea de Mario Fresh. Influencerița a explicat și de ce și-a denumit colecția de haine „Margot”. Aceasta speră ca oamenii să aprecieze hainele făcute de ea.

Alexia Eram și-a făcut o nouă colecție de haine

„În primul rând eu am terminat facultatea de Modă (n.r. în Marea Britanie) și întotdeauna am vrut așa, în subconștientul meu, să am o dată în viață un brand de haine. Numele a venit pentru că mă cheamă Margot, mă cheamă Alexia Margot. Este așa un nume de suflet, un proiect de suflet. Pe străbunica știu că o chema Margareta, numele meu este luat și după ea și după regina Margot. Cumva a fost așa o chestie mai personală și de suflet și mai ales că sună foarte bine Margot, sună a ceva franțuzesc, luxos, rafinat, ceea ce mă și reprezintă.

Am vrut să fac lumea fericită atunci când poartă hainele mele să se simtă bine, confortabil, dar și cu creativitatea pe care o aducem în ceea ce constă packaging-ul și evenimentele pe care o să le avem.”, a declarat Alexia Eram.

Ce haine face Alexia Eram

Fosta iubită a lui Mario Fresh a lansat o colecție permanentă cu piese clasice în culori neutre (negru, gri și alb) care include treninguri, pantaloni, pantaloni scurți, tricouri și un hanorac versatil. Ea a declarat că această colecție este pentru oamenii fericiți și creativi.

Se potrivește oamenilor fericiți

„Se adresează tuturor oamenilor care vor să fie fericiți. Se adresează persoanelor creative, artistice, care se exprimă prin fashion, care călătoresc, care vor să se transpună prin hainele noastre. Momentan am lansat o colecție permanentă, în negru, gri și alb, niște piese clasice de treninguri, pantaloni, pantaloni scurți, tricou și hanorac – care este double face, adică îl poți purta și pe față și pe dos. Așa că dacă ți l-ai pătat astăzi, poți să îl întorci să îl porți și mâine.”, a mai spus fiica Andreei Esca pentru Ciao.