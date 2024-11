Social Netflix trece la eliminări masive. Au rămas puține zile până dispar filmele preferate







Netflix, gigantul de streaming, elimină mai multe tipuri de filme și investește mai mult în tehnologii noi, susținând că filmele respective și-au „satins scopul”.

Netflix scoate de pe platformă filme, seriale și documentare

Netflix anunță că filmele dispar începând cu data de 1 decembrie. La „Specialități interactive” de pe Netflix sunt enumerate 24 de titluri, dar vor rămâne doar patru, deocamdată: „Black Mirror: Bandersnatch”, „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, „Ranveer vs. Wild with Bear Grylls” și „You vs. Wild”.

Eliminarea titlurilor marchează o concluzie dezamăgitoare cu privire la eforturile Netflix în ceea ce privește conținutul interactiv. Compania a lansat pentru prima dată titlurile interactive în 2017 cu „Puss in Book: Trapped in an Epic Tale” și „Black Mirror: Bandersnatch”.

A câștigat notorietate odată cu filmul de groază Black Mirror: Bandersnatch

Netflix va elimina filmele și serialele în care abonații puteau decide soarta personajelor. Acest tip de format a avut realmente succes, dar abonații platformei nu au nicio putere de decizie, așa că vor rămâne fără filmele preferate, deoarece toate acestea vor dispărea de pe platforma de streaming.

Ce înseamnă un fim interactiv

Interactiv înseamnă acele filme și seriale în care abonatul, ca privitor, poate alege cum să continuie acțiunea. Mai exact, în anumite faze din film, se dă posibilitatea să alegi ce va face personajul principal. În acest fel, poți crea propria ta versiune a acțiunii din filmul respectiv.

Retragerile sunt încă un exemplu al Netflix care se luptă să-și găsească locul. În timp ce Netflix are o gamă robustă de titluri mobile (care se bazează din ce în ce mai mult pe propriile emisiuni TV reality), compania și-a închis recent studioul de jocuri AAA.

Netflix elimină următoarele titluri

Mai jos vă prezentăm lista cu filme care vor dispărea de pe platforma de streaming, chiar dacă multe dintre acestea sunt îndrăgite de abonați. De exemplu, dispare „Carmen Sandiego”, „Boss Baby”, „Pisoi în cizme: Captiv într-o poveste epică”.

Netflix a mai anunțat că au luat această decizie deoarece vor să își îndrepte atenția către alte tipuri de tehnologii: „Această funcționalitate și-a atins scopul, dar acum ne limitează și ne vom concentrăm pe alte inovații tehnologice”, a explicat purtătorul de cuvânt Chrissy Kelleher, pentru theverge.com.