A explodat bomba despre pensii! Toți pensionarii din România trebuie să știe adevărul

Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, îl contrazice pe ministrul Muncii, Marius Budăi. Afirmația că „plafonul de 9,4% din PIB înseamnă sărăcirea populației” este una falsă, iar specialistul în fonduri europene vine și cu explicația.

România nu a avut niciodată 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile până acum, însă asta nu înseamnă că pensionarii au fost condamnați la sărăci.

„Este un lucru cu care eu nu sunt de acord și mi se pare că nu trebuie să avem discursul acesta public, mai ales când suntem la guvernare.

Scuzați-mă, dar noi nu am avut niciodată 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile până acum. Am avut mai puțin. Asta înseamnă că toți politicienii care au fost la guvernare până acum au ținut voit România săracă și pensionarii săraci. Ceea ce eu nu cred!”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, vineri seară, la Digi24, referindu-se la afirmația că „procentul de 9,4% din PIB conduce la sărăcirea populației”.

Dan Vîlceanu și Marius Budăi au viziuni diferite și discuții în contradictorii

Ministrul Fondurilor Europene a fost întrebat dacă nu cumva aceste declarații sunt un reproș la adresa ministrului Muncii. Dan Vîlceanu susține că nu se pune problema de așa ceva, menționând că el și Marius Budăi au mereu discuții în contradictoriu.

„Dânsul are o viziune socialistă, eu am o altă viziune. Din punctul meu de vedere, și i-am spus și dânsului, este incorect să te raportezi la cheltuiala medie cu pensiile în Uniunea Europeană. Dacă faci asta, trebuie să te raportezi și la colectarea medie din Uniunea Europeană. Și atunci, are o valoare ceea ce spui.

Altfel, nu poți să spui că România, care colectează puțin peste 30%, are cheltuieli cu pensiile 12% sau 13%, cât e media europeană, ca și altă țară care colectează 40%. Uniunea Europeană nu are niciun fel de problemă și Comisia nu are niciun fel de problemă cu România să aibă 12%, cu cât e media europeană, cheltuieli cu pensiile. Dar să și aibă de unde să le plătească, adică să încaseze media europeană, 40%.”, a mai declarat Dan Vîlceanu.