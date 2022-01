Anunțul fulger al lui Florin Cîțu! Care sunt primii pași pe care îi pregătește

„Am venit aici ca preşedinte al PNL pentru că prin această vizită încep un turneu în filialele PNL. După congres e bine să vedem cum ne pregătim, pentru că timpul trece şi alegerile din 2024 sunt foarte aproape, chiar dacă nu ne dăm seama acum, şi trebuie să ne pregătim”, a spus liderul liberal, consemnează Agerpres.

Liderul PNL începe periplul prin filiale

Cîțu a menționat că turneul prin filiale „nu are legătură” cu faptul că în spaţiul public au fost voci din PNL care au afirmat că ar trebui să fie organizat un congres al partidului mai devreme decât a fost stabilit.

Președintele liberalilor a menţionat că vrea să ajungă anul acesta în toate filialele de partid din ţară.

„Având în vedere că suntem încă în pandemie o să fiu limitat de timp, dar voi face şi online întâlniri cu colegii mei, după aceea voi merge în vizită, deci va fi tot anul acesta, nu doar anul acesta, voi merge până în 2024, dar anul acesta vreau să merg iarăşi în toate filialele, trebuie să pregătim 2024 foarte bine. Eu am spus câteva lucruri când am candidat pentru preşedinţia partidului: vreau ca PNL să fie cel mai mare partid politic din România şi vreau să mă ţin de asta şi vreau să rămânem la guvernare cel puţin opt ani de zile şi mă ţin şi de asta”, a mai spus Florin Cîțu.

România, cea mai mare creștere din UE

„România a avut anul trecut, în 2021, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană și a redus deficitul bugetar de la 10% în 2020, spre 7%. Acum, eu vă spun, când am plecat de la guvernare, deficitul bugetar era de 4%, după 11 luni am avut deficit bugetar de 4%. Dacă rămânem la guvernare, în ultima lună, nu cred că deficitul era mai mare de 5%, sper că nu s-a dus spre 7%, asta însemna că în ultima lună să avem un deficit de 3 procente, să crească într-o singură lună

Toate sunt legate și toată lumea se uită dacă începi să cheltuiești fără să investești, te îndrepți direct către un eșec. Am spus acum o săptămână, că nu vreau să văd în buget bani care să fie luați de la investiții și să meargă către cheltuieli sociale, pentru că este rețeta unui dezastru. Dacă facem acest lucru, dacă luăm bani de la investiții și îi punem către alte cheltuieli, sociale, o să fie un dezastru”, a conchis Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu îi rămâne alături șefului de partid

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu este alături de Florin Cîțu.

„Eu am avut un alt traseu dar, bineînțeles că atunci când președintele PNL pleacă în turneu, nu poate să lase secretarul general acasă. Sunt aici, în această calitate, atunci când ne referim la Organizația noastră de la Alba, care este una dintre campioane, așa cum știți și dumneavoastră. Dați-mi voie să-i felicit pentru toate rezultatele pe care le-au obținut până acum și sunt convins că și de acum înainte, cei de la Alba o să rămână campioni, pentru că la Alba avem o administrație județeană și la nivelul localității, de succes. Acesta, cred eu, a fost secretul succesului de la Alba. Eu mă cunosc cu domnul Dumitrel de multă vreme, au fost un model pentru noi, pentru cei din Oltenia, au fost organizațiile din Transilvania, din Ardeal.

Astăzi, domnul Dumitrel m-a dus la o întâlnire cu toți primarii din județul Alba, nu numai cu primarii liberali ci cu toți primarii din județul Alba, în calitate de Ministru, unde am discutat despre PNRR, în primul rând, pentru că este elemental de noutate, practice. Dacă primarii sunt obișnuiți cu Programele Operaționale și modul în care ele funcționează, PNRR este puțin diferit, are un alt mechanism și am stat puțin de vorbă cu primarii pentru a le spune care sunt principalele investiții pe care le pot accesa prin PNRR și, bineînțeles, pentru a avea un feedback de la primari, în legătură cu modul în care lucrurile pot funcționa mai bine”, a afirmat, la rândul său, Dan Vîlceanu.