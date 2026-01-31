Lifturi pentru românii care stau în blocurile cu 3 și 4 etaje. Propunerea care ar schimba viețile locatarilor

O propunere făcută de PSD București vizează transformarea blocurilor cu 3 și 4 etaje, care nu dispun de lifturi. Pentru ca aceste imobile să se transforme și să fie dotate cu ascensorii, social-democrații cer finanțarea prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot LiftpentruViaţă.

„Astăzi, în şedinţa PSD Bucuresti am discutat despre necesitatea ca bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul 2026 să includă şi finanţarea Proiectul Pilot al Programului LIFTpentruVIATA”, a transmis pe Facebook deputatul Diana Tușa.

În discuție ar fi aproximativ 88.000 de blocuri care au 3 sau patru etape, mare parte dintre ele fiind construite înainte de Revoluție.

„În România existau, până în anul 2021, aproximativ 88.000 de blocuri de 3 şi 4 etaje. Majoritatea, construite înainte de ’89 sau în anii imediat următori, nu sunt prevăzute cu lift. Aceste imobile sunt locuite de circa 3,8 milioane de persoane, iar multe dintre ele, din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate, trăiesc izolate în apartamentele situate la etajele superioare”, a mai afirmat deputatul PSD.

Diana Tușa a mai spus că se poate reda mobilitatea, dar mai ales demnitatea acestor persoane prin adoptarea rapidă a proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, asigurarea finanţării, prin bugetul pentru 2026 a Ministerului Dezvoltării, Proiectului Pilot care prevedere construcţia a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje în fiecare judeţ al ţării şi utilizarea acestui Proiect Pilot pentru obţinerea unei linii dedicate de finanţare, prin fonduri europene, în următorul exerciţiu financiar, fie prin Fondul Social European Plus (FSE+) - componenta pentru coeziune şi incluziune socială, fie prin programele regionale - axele dedicate infrastructurii comunitare.

„Soluţia tehnică este simplă şi vizează amplasarea în exterior a liftului. Şi pentru a nu veni cu exemple din Germania, Austria sau Franţa, iată cum a fost implementat de către mediul privat un astfel de proiect în Pajura, cartierul în care locuiesc”, a conchis deputatul.