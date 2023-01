Lidia Buble a făcut o serie de dezvăluiri în legătură cu noul ei iubit. Cum l-a sedus artista pe bărbat

Dacă în plan profesional Lidia Buble se bucură de un mare succes, lucrurile nu au stat chiar atât de bine și în plan sentimental. Cântăreața a avut o relație de lungă durată cu Răzvan Simion. După ce doi s-au despărțit, Lidia a decis să acorde mai multă importanță carierei sale. În ciuda acestor lucruri, în viața artistei ar exista un bărbat.

Fosta concurentă de la „Asia Express” i-a dezvăluit lui Horia Brenciu că are o relație. Artistul a chestionat-o pe Lidia în legătură cu acest bărbat din viața ei. „Când vă sărutați, nu-l deranjează nasul tău? Eu nu am avut niciodată o persoană cu nas ca al tău”, a spus Brenciu. Lidia s-a plâns în repetate rânduri că are un nas prea mare. Răspunsul artistei i-a făcut pe fanii ei să se amuze cu siguranță.

Ce răspuns a avut Lidia Buble pentru Horia Brenciu

Artista nu s-a supărat pe Horia Brenciu. Din contră, Lidia a mărturisit că iubitul ei nu este deranjat de nasul ei. Cântăreața a mai adăugat că și noul ei partener are nasul mare. Lidia a punctat că, mai degrabă, ea resimte un disconfort în legătură cu acest aspect. Femeia a ținut să precizeze că de multe ori i s-a întâmplat ca bărbații să se îndrăgostească chiar de nasul ei. Acesta ar fi și motivul pentru care nu a vrut să facă o intervenție estetică.

„Bă, pe el nu, pe mine. Mie mi se turtește. Și el are nasul mare. Și să știi că toți bărbații care au trecut prin viața mea s-au îndrăgostit în primul rând de nasul meu. Și toți m-au pus să jur că eu niciodată nu o să mă ating de el. Pe ei asta i-a atras, că li se pare că am un nas foarte sexy”, a spus Lidia Buble în timpul podcast-ului realizat de Horia Brenciu.