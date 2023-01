Lidia Buble, împotriva logodnicei lui Răzvan Simion? „Aș fi ipocrită să spun că nu-l mai iubesc. Îl iubesc”

Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu o perioadă lungă, dar au decis să meargă pe drumuri separate. Înainte ca prezentatorul de la Antena 1 să se logodească cu noua parteneră, artista a recunoscut că încă îl iubește și că nu l-a uitat.

Lidia Buble a recunoscut că Răzvan Simion a fost marea ei iubire și că i-a fost alături cinci ani. Cu toate astea, vedeta a declarat că nu mai simțea fluturi în stomac și că apăruse monotonia. Mai mult, în timp ce Răzvan Simion anunța logodna cu Daliana Răducan, fosta parteneră spunea că-l iubește în continuare.

„Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Cel puțin așa am simțit eu, așa cred. N-a fost ușor, dar cred între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu-l mai iubesc. Îl iubesc, dar într-un mod diferit. Nu mai am fluturi în stomac.

Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate”, a spus Lidia Buble, potrivit Cancan.

Răzvan Simion s-a logodit cu noua iubită

Răzvan Simion a preferat să nu vorbească despre fosta parteneră, Lidia Buble, dar a anunțat că s-a logodit cu Daliana Răducan.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

«Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…»”, a scris Răzvan Simion în mediul online.