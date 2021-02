Lider PNL Diaspora, mort în Spania! Fostul lider PNL Spania, Mihai Petre Săbăilă, a murit în urmă cu două zile, în urma unui infarct. Nicio rudă nu a apărut pentru a semna actele de repatriere care să permită aducerea acasă a politicianului să și îngroparea sa creștinește, potrivit infoargesnews.ro.

Părinții săi sunt deja decedaţi, iar fostul lider PNL Spania riscă să fie incinerat în țara unde era stabilit. Mihai Petre Săbăilă avea numai 41 de ani.

Visa ca Piteştiul să devină Capitala Europeană a Culturii

Născut la Piteşti, cu părinţii din Albota, el se stabilise, din 2008, la San Sebastian, în Ţara Bascilor. A fost preşedinte al Asociaţiei „Cultura românească” din San Sebastian și a promovat valorile României, dar și membru în Biroul PNL Diaspora. Ca ambasador al meleagurilor sale natale, visul lui era ca Piteştiul să devină Capitala Europeană a Culturii. În 2017, regiunea sa adoptivă – San Sebastian – a obţinut acest titlu. În România au obținut titlul Sibiul în 2007, respectiv Timișoara în 2021.

Mihai Petre Săbăilă: PNL va reuşi cu siguranţă integrarea diasporei române în Europa

Potrivit Jurnaluldearges, Mihai Petre Săbăilă a fost unul dintre cei mai preocupaţi politicieni în ceea ce priveşte problemele diasporei. ”M-am alăturat PNL deoarece am considerat că reprezintă cele mai bune interese în diaspora pentru noi toţi. Am înțeles treptat că PNL are o mentalitate modernă, deschisă, europeană (…) Cred că va reuşi cu siguranţă integrarea diasporei române în Europa”, declara acesta într-un interviu.

