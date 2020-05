Primăvara aceasta Comisia de Cenzori a Asociației Timișoara 2021 a verificat bilanțul contabil al instituției aferent anului 2019, fiind identificate mai multe probleme, pentru care s-au făcut recomandări și s-au dispus măsuri. O situație interesantă a fost identificată privind deconturile de deplasare.

”Cenzorii constată că acestea nu furnizează toate elementele și informațiile obligatorii prevăzute de OMFP 2634/2015 (…), că acestea sunt înregistrate și decontate în contabilitatea Asociației într-o altă perioadă decât în aceea în care deplasările au fost efectuate (ex.: deconturile din luna iunie sunt înregistrate în luna decembrie).

Se constată că într-un decont de deplasare se justifică doar parțial cheltuielile, spre exemplu: decont Simona Neumann (n.r. directorul executiv al Asociației Timișoara 2021) – deplasare Elveția (Verbier) 30.01.2019 – 04.02.2019 conține Factură Hotel Montpelier – 1.423 euro, Diurnă 6 zile – 228 euro. Cenzorii constată că în acest decont nu este evidențiat vreun bilet de avion sau alte dovezi de transport taxi, asigurări etc.

Din documentele evidențiate în decont nu reiese justificarea diurnei de șase zile fără dovada plecări și a sosirii din delegație. (…) Totodată cenzorii mai arată că pe respectivele deconturi lipsesc semnături de aprobare, de control financiar numărul și data înregistrării” – se arată în Raportul Comisiei de Cenzori care a intrat în posesia Evz.ro.

Conform Wikipedia, Verbier este un sat situat în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais. Este o stațiune de vacanță și zonă de schi din Alpii Elvețieni și este recunoscută drept una dintre principalele stațiuni de schi din această țară.

Un alt aspect e semnalat în același raport: ”Cenzorii constată că prin cadrul Asociației au fost decontate servicii de cazare și altor persoane decât cele angajate în cadrul Asociației, spre exemplu: prin factura de cazare pentru perioada 30.01.2019 – 04.02.2019 la Hotel Montpelier, se decontează taxe de sejur pentru un număr de două persoane (32 de euro = 4 euro taxa / zi x 4 zile x 2 pers.).

Din cele constatate cenzorii arată că suma de 5.841,48 lei (cazare și masă), decontată din fondurile Asociației este aferentă cazuri a două persoane (conform decontării taxei de sejur), iar conform documentelor, din cadrul Asociației s-a deplasat o singură persoană”.

Diurne calculate greșit

Alte trei deplasări ale directorului executiv al Asociației Timișoara 2021, Simona Neumann, prezintă inadvertențe cu privire la sumele decontate ca și diurnă. Este vorba de deplasările în Macedonia de Nord ( Skopje) 1 – 3 iunie 2019, Portugalia (Lisabona – Almada) 3 – 7 iulie 2019 și Belgia (Bruxelles) 15 – 19 iunie 2019.

Pentru fiecare în parte, Comisia de Cenzori a constatat că deconturile diurnelor au fost rotunjite în plus, diferența calculată fiind, în total, de 51 de euro. ”Similare sunt și indemnizațiile acordate pentru deplasările efectuată în Germania și Elveția din data de 22 – 26 septembrie 2019”, mai arată cenzorii în același document.

Facturi personale de telefonie prinse în decont și bunuri neinventariate

O serie de bunuri achiziționate de Asociație în toamna anului trecut (120 mp de mochetă, 8 corpuri de iluminat, 3 televizoare 3 LED, 3 standuri TV) nu au fost evidențiate în inventarul instituției și ”nici nu sunt contabilizate conform procedurilor legale”, scriu cenzorii.

Aceștia mai arată și că ”referitor la decontarea cheltuielilor, din documentele analizate de către Comisia de Cenzori, se constată și că Asociația a efectuat deconturi de cheltuieli în baza unor documente justificative (facturi, extrase de cont) ce nu sunt emise în numele Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii și fără a avea aprobarea Consiliului Director al Asociației”.

Aici sunt menționate trei facturi de telefonie mobilă emise de Vodafone România către directorul executiv Simona Neumann (536,61 lei – 20.11.2019, 630,57 lei – 20.05.2019 și 1.013,87 lei – 20.06.2019) și plătite prin contul bancar al soțului ei.

În legătură cu toate problemele constatate, se dispun ca măsuri analiza facturilor, ”recuperarea sumelor aferente cazării nejustificate, îmbunătățirea procedurilor interne cu privire la decontarea avansurilor în numerar, pentru a se respecta legislația aplicabilă și pentru ca documentele aferente să conțină elementele minime obligatorii solicitate de către legislația aplicabilă”.

Probleme de contabilitate

Totodată în urma analizei contabilității, Comisia de Cenzori constată și că Asociația ”nu conduce evidența contabilă analitic pe fiecare proiect în parte”.

Conform aceluiași document, datoriile curente ale Asociației însumează 2.328.349 lei, prezentând furnizori neachitați în sumă de 1.951.549 lei, salariile lunii decembrie 2019 datorate personalului angajat și persoanelor cu drepturi de autor sunt în sumă de 251.402 lei ( suma de 555.195 lei aferentă drepturilor salariale și suma de 196.207 lei ca fiind aferentă contractelor de drepturi de autor), contribuție și impozitele aferente salariilor în sumă de 51.374 lei, TVA de plată 35.088 lei, creditori diverși 38.935 lei.

Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, care acum exact un an a devenit devenit asociație de utilitate publică, este finanțată din bani publici (de la Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Guvern), din cotizațiile membrilor și din sponsorizări. În cursul anului 2019 Asociația înregistrat un deficit de 130.849 lei.

Explicațiile directorului executiv: ”erorile se corectează”

Referitor la “Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea, analiza și certificarea bilanțului contabil al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2019 , Simona Neumann, directorul executiv al Asociației, a făcut o serie de precizări.

Acest document ”este un raport standard pe care Asociația Timișoara 2012 îl face anual, conform legislației în vigoare și al Statutului, cu scopul de a identifica erori de proceduri și erori în operațiunile financiar-contabile ale asociației în vederea luării de măsuri.

În prezent documentul este supus analizei interne a Executivului, urmând a fi redactat “Răspunsul la recomandările și măsurile indicate în Raportul Comisiei de cenzori” în ședința Consiliului Director și, apoi, în Adunarea Generală. După prezentarea celor două documente acestea se fac publice”.

Simona Neumann a explicat pentru Evz.ro și cum au apărut erorile semnalate de Comisia de Cenzori. ”Erorile formale constatate de către Comisia de cenzori, fapt care se întâmplă în orice organizație, firma sau instituție, se corectează prin recuperarea sumelor plătite în plus, rambursarea sumelor de plătit și aplicarea de măsuri atunci când e vorba de alte observații și recomandări. Totul, în termeni legali.

În cazul nostru, după primirea Raportului, am procedat la analiză aspectelor semnalate, urmând că Asociația să recupereze sumele plătite în plus (rezultate, de exemplu, în cazul calculării eronate a diurnelor, sau a taxei de sejur în Elveția la care faceți referire – camera fiind dublă în regim single). Totodată, diurnele calculate în minus se vor compensa către beneficiarul deplasării pentru că au fost și asfel de erori, după cum rezultă din analiză internă pe care o facem acum”, a declarat directorul executiv.

Cum au ajuns la decontare facturile telefonice personale

Acesta a explicat și de ce a transmis spre decontare facturi telefonice personale. ”În privința facturilor telefonice, de 8 ani de când sunt în asociație, folosesc EXCLUSIV telefonul personal. Cele 3 facturi în tot anul trecut, care au fost date spre decontare, au fost operate greșit în contabilitate, întrucât trebuiau înregistrate că beneficii la salariu și nu ca și decontare. Chiar și așa stând lucrurile, am decis returnarea banilor către Asociație.

Un alt aspect important este că niciodată nu am luat bani în avans de la asociație, deși puteam să o fac în mod legal. Am așteptat întotdeauna deconturile până când asociația a avut bani la dispoziție. Întotdeauna am avansat din bani personali pentru deplasări oficiale. Am urmărit prioritățile asociației și m-am pus pe ultimul loc, investind din bani proprii în interesul asociației.

Deplasările au avut loc în urmă invitațiilor pe care instituții și organizații de prestigiu din țară și din străinătate mi le-au făcut și unde Timișoara a fost reprezentată cu succes, fapt apreciat și de comisia de monitorizare a Uniunii Europene în raportul oficial despre Timișoara 2021. Alte deplasări au avut legătură directă cu proiectele aflate în derulare și au avut că și consecințe crearea unor parteneriate pe baza cărora am câștigat fonduri europene pentru proiecte comune”, a mai declarat Simona Neumann.

”O diversiune”

”Raportului cenzorilor în spațiul public reprezintă, o repet, aspectele semnalate în Raportul Comisiei de cenzori sunt erori formale, care sunt inerente oricărei organizații sau instituții, iar faptul că devine public înainte de Răspunsul Asociației Timișoara 2021 este o diversiune.

Prin această se dorește a fi distrasă atenția de la grava problema recentă din organizație și care este publică de câteva zile, anume: conflictul dintre Președintele Consiliului Director și colegii mei din Unitatea Artistică pe tema contractelor acestora de colaborare discutate în ședința convocată de Președintele Consiliului Director în ziua de 19.05.2020, la care, din păcate, nu am fost invitată”, a mai punctat directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europană a Culturii, Simona Neumann.

Angajații și colaboratorii nemulțumiți au început să scrie scrisori

Săptămâna aceasta două scrisori ale angajaților sau colaboratorilor nemulțumiți au fost transmise boardului Asociației. Patru din colaboratorii artistici reclamă că deși au continuat să muncească nu au contractele reînnoite de 3 și 4 luni, drept pentru care, de tot atât timp nu sunt plătiți.

Pe de altă parte, angajații au reclamat faptul că, invocându-se criza declanșată de pandemie, li s-au redus, unora dintre ei, salariile cu 30% ”pe perioadă nedeterminată”, conform declarației unuia din ei, în loc să se găsească alte soluții, timp în care au fost angajate noi persoane în Asociație.

Vineri, primarul Timișoarei a anunțat că se va implica în activitatea Asociației, inclusiv pentru a regla problema oamenilor neplătiți. ”Implicarea mea va pune lucrurile pe făgaşul normal şi va face ca acolo totul să funcţioneze cum ar trebui să funcţioneze. I-am asigurat pe semnatari că vom găsi cât mai repede soluţii să rezolvăm şi problema lor, evident pe bază de rezultate ale muncii. Ei m-au asigurat că au muncit, că au ce să prezinte. Sunt oameni pe care îi ştiam, de calitate”, a declarat edilul Nicolae Robu.

În prezent echipa Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii numără 21 persoane. Patru dintre acestea fac parte din Unitatea artistică și nu mai au contracte. Alte 10 persoane sunt angajate cu contracte de muncă, șase cu contracte de colaborare și încă o persoană cu contract de voluntariat. Șase din cei 21 au funcții de conducere.

Raportul Comisiei de Cenzori, care, conform informațiilor Evz.ro, a fost adus la cunoștința boardului Asociației, urmează să fie făcut public în perioada următoare, conform procedurii.

