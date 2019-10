Liderul PNL, Cristi Barbu, a postat, pe pagina sa de Facebook, imagini din 2017, alături de președintele Ludovic Orban, din campania de redresare a partidului.

„Aşa am plecat ȋn februarie 2017 să câştigăm partidul. Din iunie 2017 Ludovic Orban a stopat picajul PNL-ului, i-a redat busola şi de acolo a ȋnceput o muncă de reconstrucţie fantastică”, a scris secretarul general adjunct al PNL.



Cristi Barbu arată că PNL a reînvățat să câștige cu Ludovic Orban la conducere, în ciuda criticilor aduse, uneori, chiar și din interiorul partidului.

Iată mesajul transmis de Cristi Barbu:

„Nu a fost uşor să fii primul preşedinte ales al unei fuziuni dintre două partide de dimensiui egale. Nu a fost uşor nici să gestionezi frustrările unora care nu acceptau că partidul lor (şi al meu) s-a topit sub greutatea brandului de 144 al PNL-ului istoric. Prin respectarea cuvântului dat, prin echilibru, seriozitate, consecvenţă, dar mai ales prin multă muncă, noul PNL, cu Orban la conducere, a reȋnvăţat să câştige. Am câştigat alegeri parţiale, am câştigat alegeri europarlamentare, am câştigat o influenţă enormă ȋn favoarea României la Bruxelles, am câştigat lupta cu PSD şi pentru prima dată ȋn 30 de ani, PSD a ieşit pe locul doi ȋn alegeri şi tot pentru prima dată, un Guvern PSD a fost demis de opoziţie prin moţiune de cenzură. Am câştigat chiar şi alegeri ȋn Republica Moldova unde ne-am ales nişte parteneri mici la ȋnceput, de pe locurile 3-4, dar sănătoşi politic, care s-au potrivit profilului nostru şi care au devenit astăzi o forţă politică la Chişinău.

Nu uit cum ȋn urmă cu nici măcar un an, după referendumul pentru familie, unii dădeau la temelia acestei construcţii, ȋncercând să deturneze atenţia de la un PSD pierzător, către Ludovic Orban care luase o decizie de bun simţ de a lăsa la latitudinea fiecăruia libertatea de a decide ȋn problema unui vot ce ţinea de conştiinţa şi intimitatea fiecăruia. Scriau unii atunci cum, vezi Doamne, decizia, de bun simţ, luată de Orban ar fi ȋndepărtat 70% din electoratul liberal. Vă daţi seama, 70%?

Ştiu ce a simţit atunci, a fost mâhnit, a fost dezamăgit tare, unii ȋi ceream să ia măsuri dure ȋmpotriva lor, dar el a ales să meargă mai departe, aşa cum doar el ştie, şi a lăsat rezultatele să vorbească de la sine.



Astăzi, nu cred că mai are cineva vreo ȋndoială că Ludovic Orban este, de departe, cel mai bun manager de partid, un strateg excelent şi un om de o perseverenţă ieşită din comun. Indiferent de ce ȋi faci, indiferent ce ȋncerci ca să ȋl opreşti, omul ăsta merge ȋnainte”.

