Un lider de la Bruxelles a reevaluat PSD și și-a pus cenușă în cap. Se anunță mutări interesante în aripa ostilă lui Dragnea

„Cu câtva timp in urma, am reacționat, din proprie inițiativa, la un titlu de presa care anunța destructurarea organizației PSD din Satu Mare, prin plecarea deputatului Octavian Petric la Pro România.

Ulterior, am constatat ca am greșit de doua ori: o data fata de Octavian Petric, a doua oară pentru ca am acordat sprijinul meu unei conduceri, care mi-a demonstrat ca nu îl merita!”, a scris, sâmbătă seara, Pașcu pe Facebook.

În 16 ianuarie, când deputatul PSD de Satu-Mare Octavian Petric a trecut la Pro România, Pașcu a fost foarte ironic cu acesta.

„Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat că trei consilieri județeni de la Satu Mare au trecut la Pro România. Mutarea vine la scurt timp, după ce deputatul de Satu Mare, Octavian Petric, a trecut la Pro România. Practic, în acest moment, Victor Ponta a pulverizat organizația PSD Satu Mare”, anunța atunci presa.

Ioan Mircea Pașcu a scris atunci: „Nu știu despre ce “pulverizare” o fi vorba, poate doar a palincii de pe lângă cârnații, slana și, eventual, boacele (sarmale) oferite protocolar marelui lider, aflat prin trecere prin urbe.

Căci Organizația PSD Satu Mare nu sta in trei consilieri municipali, după cum nu a stat nici intr-un deputat, fugit cu arme și bagaje in partiduletul respectivului mare lider, pentru ca nu se mai “regăsește in valorile promovate de PSD Satu Mare”?! Sa fim serioși și sa ne păstram simtul proporțiilor și al ... umorului!”

Posibil ca istoria lui Petric să se repete cu Pașcu, unul dintre cei mai vechi europarlamentari ai României și singurul din PSD care ocupă o funcție atât de înaltă în Uniunea Europeană. Pentru scrutinul din acest an, Pașcu nu a mai prins loc pe lista pentru euroalegeri. Acesta are o influență însemnată în PSD și o eventuală plecare a lui ar zgudui formațiunea.

