Lewandowski, gol superb în derby-ul cu Sevilla. Victorie categorică pentru Barcelona

Xavi Hernandez a început noul sezon pe banca Barcelonei în forță. „Catalanii” se află pe locul doi în La Liga, cu trei victorii și o remiză în patru meciuri jucate. Pe prima poziție se află Real Madrid, „galacticii” bifând patru din patru.

În derby-ul cu Sevilla, Barcelona a deschis scorul prin Raphinha. Fotbalistul adus în această vară de la Leeds a finalizat o fază construită cu mare precizie de Dembele și Lewandowski.

Robert Lewandowski a făcut spectacol în minutul 36. Acesta a preluat pe piept o pasă primită de la Kounde și a finalizat cu dreptul, trimițând mingea pe lângă portarul echipei adverse.

În minutul 50 Kaunde a oferit cel de-al doilea assist al serii și a așezat mingea perfect pentru ca Eric Garcia să înscrie cu capul. Astfel, tabela a arătat scorul de 3-0.

Au urmat două ocazii uriașe ratate de Lewandowski, ambele mingi fiind respinse de Bounoura. Sevillia a continuat să se apere până în ultimul minut.

Xavi, încântat de prestația lui Lewandowski

La finalul partidei, Xavi a făcut o scurtă analiză a meciului. Antrenorul „catalanilor” a vorbit la superlativ despre atacantul polonez.

„Nu am început bine, apoi am jucat în repriza a doua creându-ne șanse. În general, a fost un joc foarte bun și am avut șanse să înscriem mai multe goluri. Suntem într-o dinamică pozitivă și trebuie să profităm de moment. Este un semn bun să câștigi cu 3-0 la Sevilla.

Pedri și Gavi au jucat foarte bine. A fost un joc foarte fizic și mijlocașii au trebuit să muncească din greu. Știu de ce este capabil Ousmane Dembele, îmi place felul în care joacă, în atac, cum lucrează în apărare.

Robert Lewandowski lucrează și el foarte mult. Este un jucător fantastic. El ne ajută foarte mult. El ajută pe toată lumea. El este un câștigător. Umil. E grozav să-l ai în echipă”, a declarat Xavi Hernandez.

LaLiga, etapa a patra

Celta Vigo vs Cadiz 3-0

Mallorca vs Girona 1-1

Real Madrid vs Betis 2-1

Real Sociedad vs Atletico Madrid 1-1

Sevilla vs Barcelona 0-3

Osasuna vs Rayo Vallecano / duminică, 15:00

Athletic Bilbao vs Espanyol / duminică, 17:15

Villarreal vs Elche / duminică, 19:30

Valencia vs Getafe / duminică, 22:00

Valladolid vs Almeria / luni, 22:00.

La Liga, clasamentul în partea superioară

1. Real Madrid 12 puncte (4 meciuri disputate)

2. Barcelona 10 (4)

3. Betis 9 (4)

4. Villarreal 7 (3)

5. Athletic Bilbao 7 (3)