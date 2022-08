Leguma care face minuni pentru rinichi. O găsim în fiecare bucătărie

Stresul prelungit, un stil de viață extrem de agitat, mâncatul pe fugă, dar și multe alimente procesate și pline de sare ne pot îmbolnăvii rinichii.

Pentru a-i menține sănătoși avem nevoie de o alimentație cât mai echilibrată, dar și de o hidratare corespunzătoare în fiecare zi. Apa este crucială pentru buna funcționare a rinichilor. Există însă și o legumă care face minuni nu doar pentru rinichi, dar și pentru întregul organism.

Multe beneficii

Varza este bogată în vitamina K, vitamina C și fibre, dar este și o sursă importantă de vitamina B6 și acid folic. În plus, varza conține și foarte multe fibre. Fie că o consumăm crudă ca salată, gătită sau pur și simplu sub formă de suc, varza este benefică pentru rinichi, deoarece ajută la eliminarea toxinelor din organism.

De asemenea, varza conţine substanţe cu proprietăţi antitumorale, antioxidante şi antiinflamatoare excepţionale. Consumul de varză stimulează imunitatea organismului. În plus, are puține calorii și poate fi utilizată cu succes în diete atunci când doriți să scăpați de câteva kilograme în plus. Conține și vitamina A și ajută la prevenirea îmbătrânirii pielii, potrivit cancan.ro.

Sucul de varză, în special cel de varză roșie, conține acizi grași Omega-3, care scad colesterolul, dar și trigliceridele. De asemenea, sucul de varză ajută la reducerea tensiunii arteriale, la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a bolilor cardio-vasculare.

Sursă de probiotice

Varza murată este considerată și ea un remediu universal. Nu trebuie însă să exagerați cu consumul, deoarece conține totuși multă sare. Limitați-vă la două-trei porții pe săptămână. Unele afecţiuni ale ficatului, rinichilor şi aparatului locomotor se agravează din cauza acumulării de toxine în organism.

Varza murată este un bun remediu pentru eliminarea lor. Bacteriile „bune“ care apar în varza murată în procesul de fermentaţie restabilesc activitatea florei intestinale. Practic putem spune astfel că varza murată este o sursă extraordinară de probiotice naturale.