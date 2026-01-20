Legea promulgată de Nicușor Dan. O categorie profesională, protejată împotriva interceptărilor și perchezițiilor

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat Legea care aprobă Ordonanța de Urgență nr. 47/2025, introducând modificări majore în organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială și aliniind accesul și recunoașterea calificărilor profesionale la standardele europene și recomandările OCDE.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de promulgare a Legii care aprobă Ordonanța de Urgență nr. 47/2025, aducând schimbări semnificative în organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Modificările sunt aliniate la standardele europene și recomandările OCDE, pregătind terenul pentru aderarea României la această organizație internațională.

Legea actualizată reglementează criteriile de acces la profesie și recunoașterea calificărilor profesionale, eliminând cerința de cetățenie română. Persoanele din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau state care respectă codurile OCDE pot solicita înscrierea în Cameră, cu posibilitatea completării eventualelor diferențe de pregătire prin stagiu de adaptare sau probă de aptitudini.

În forma finală a legii, facilitățile inițial propuse pentru avocați, judecători, foști angajați OSIM și cadre didactice, precum scutirea de examen, nu mai sunt valabile. Toți candidații trebuie să îndeplinească integral cerințele de pregătire profesională, asigurând o standardizare clară și echitabilă a competențelor.

Legea reglementează responsabilitatea consilierilor, confidențialitatea datelor, formele de asociere profesională și sancțiunile pentru exercitarea ilegală a profesiei. Totodată, sunt definite condițiile în care profesioniștii din statele vizate pot activa temporar în România prin declarație la Cameră, însoțită de dovezi privind calificările și experiența profesională.

Procedurile Comisiei de disciplină a Camerei au fost ajustate pentru creșterea eficienței, sesizările urmând să fie analizate de complete de câte trei membri, iar conferințele Camerei pot fi desfășurate și prin mijloace electronice.

Ordonanța nr. 47/2025 a intrat în vigoare la 25 septembrie 2025, iar OSIM trebuie să adapteze instrucțiunile OG nr. 66/2000 până pe 24 noiembrie 2025. Modificările consolidează cadrul legislativ și aliniază profesia la standardele internaționale, oferind claritate și predictibilitate specialiștilor.