Flynn, care este un sprijinitor al acuzațiilor lui Trump legate de frauda electorală, a declarat într-un interviu pentru Newsmax că, deși nu știe dacă președintele va da curs acestor opțiuni, Trump trebuie să fie „pregătit pentru orice eventualitate, deoarece nu putem permite ca aceste alegeri și integritatea sistemului electoral să rămână așa”.

Și fostul consilier pentru securitate națională a continuat:

„El (Trump) poate ordona imediat sechestrarea tuturor acestor mașini din toată țara. De asemenea, poate ordona, în statele cheie, folosirea capabilităților militare, plasarea lor în aceste state și practic să refacă alegerile. Nu este ceva fără precedent.”

Generalul a precizat că nu cere impunerea legii marțiale, notând că „există un proces constituțional… care trebuie urmat”.

Michael Flynn a stârnit rumoare atunci când a postat pe Twitter un comunicat de presă al unei organizații conservatoare din Ohio, numită „We the People Convention”, care îi cere lui Trump să „invoce legea marțială pentru a permite Armatei SUA să supervizeze noi alegeri federale, libere și corecte, dacă Legislaturile, Tribunalele și Congresul nu respectă Constituția”.

