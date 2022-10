Ce caută Elon Musk la Bran, de fapt. Legătura cu proiectul SF la care lucrează din 2016. Experimente pe oameni

Elon Musk a organizat petrecerea de Halloween încă din vara acestui an. Un tweet publicat în data de 22 august 2022 al excentricului miliardar a avut următorul conținut: „Actualizarea progresului Neuralink pe 31 octombrie (Halloween)”.

Este vorba despre un proiect revoluționar anunțat de Musk în 2016 și care a făcut uriașe progrese în ultima perioadă. Teoretic, pe 31 octombrie, la petrecerea de Halloween anunțată în august, ar fi trebuit să fie prezentată evoluția proiectului la un nivel dezirabil pentru investitori. Pe de altă parte, în urmă cu doar o săptămână, pe 23 octombrie, Musk a revenit cu un alt tweet în care anunța amânarea lansării: „Neuralink show & tell now on Nov 30”.

În același timp, cel mai probabil petrecerea din România a fost pregătită cu mult timp înainte, iar inițiatorul a decis să n-o anuleze. Pe lista celor peste 140 de invitați chemați la Castelul Bran se numără mulți miliardari care au legătură cu proiectul Neuralink. Ambii fondatori Google – Serghei Brin și Larry Page – care vin în România au participat prin Google Ventures la seria de finanțare din 2021 pentru Neuralink.

Dispozitivul ar putea ajuta oameni paralizați să meargă din nou

Până în 2019, proiectul a atras investiții totale de 158 de milioane de dolari, dintre care 100 de milioane din partea lui Musk. Coordonatorii Neuralink lucrează la un dispozitiv „asemănător unei mașini de cusut” capabil să implanteze fire foarte subțiri (4 până la 6 microni lățime) în creier. Cipul implantat ar avea sarcina principală de a repara leziuni foarte grave ale creierului și de a vindeca boli precum demența, Alzheimer și alte tulburări neurodegenerative.

Pe de altă parte, cipul ar trebui să „citească” creierul și să colecteze informații în totalitate nou despre organul principal al corpului uman. Printre altele, ar putea transpune într-o manieră mult mai credibilă realitatea virtuală. Într-o intervenție din 2021, Musk a spus că dispozitivul a fost implantat unei maimuțe, care a fost capabilă să joace, prin telepatie, un joc de calculator. Miliardarul s-a arătat încrezător că dispozitivul ar putea ajuta oameni paralizați să meargă din nou.

Experimentele pe oameni ar fi trebuit să înceapă în 2022. Cu toate acestea, nu au mai fost anunțate progrese în cursul acestui an. În același timp, mai mulți coordonatori de rang înalt și-au dat demisia, alimentând criticile asupra proiectului.