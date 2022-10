Elon Musk, primit în România ca într-un film de groază. De ce surprize a avut parte miliardarul

Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, stă câteva zile în România pentru a intra în magia sărbătorii Halloween. El nu a venit singur, ci însoțit de miliardari și vedete de la Hollywood, iar prima oprire a fost la o stână din Poiana Brașov, unde oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare.

Chiar dacă marea petrecerea va avea loc la Castelul Bran, Musk s-a răsfățat și la stâna turistică din Poiana Brașov. Musafirii au fost primiți sâmbătă seara în jurul orei 19:30 cu pâine, sare și țuică de prune. Evenimentul s-a ținut în interiorul localului și în curtea din spate.

O porțiune din drumul care duce spre restaurant a fost luminată cu făclii în stânga și în dreapta, iar din interior s-au auzit bătăi de tobe, dar și zgomote misterioase ca într-un film de groază. Cu toate astea, CEO-ul Tesla a dezvăluit că alte lucruri l-au impresionat în România.

Un Tweet postat de Elon Musk la ora 20 și 38, cu mesajul „Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele dintre marile bucurii ale vieții”, a confirmat încă o dată Elon Musk prezența în Poiana Brașov.

De ce s-a oprit Elon Musk la stâna din Poiana Brașov

Un turist consideră că Elon Musk s-a interesat înainte de faimoasa stână din Poiana Brașov și că aceasta are succes pentru pâinea fierbinte, abia scoasă din vatră.

Turist: „Am aflat zvonuri că ajunge și am început să fac legături. Prima data nu mi-am dat seama de ele. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific zborul și am văzut că avionul lui personal este un trackable, adică nu poate fi urmărit. Și apoi am văzut tweet-ul acela cu pâine caldă. Direct, Poiana Brașov. Am văzut multă lumină. Seara nu e multă lumină și am zis să intru pe drum”.

Alexandru Prișcu, directorul Castelului Bran, a oferit detalii despre petrecerea care va avea loc în această seară: „Listele de invitați sunt ale clientului și rămân ale clientului. Nu ar fi prima data când la evenimentele noaste au ajuns nume mari fară să știm. Dar, în acest monent, nu există absolut nicio informare oficială. Ar fi incredibil, nu doar pentru Castelul Bran ci și pentru România”, potrivit stirileprotv.